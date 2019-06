Ústavnoprávny výbor odobril návrh na zastavenie starých exekúcii

Gál zdôraznil, že musia zabezpečiť ochranu veriteľom aj dlžníkom. Poukázal na to, že pohľadávka ostane naďalej doživotná a každých päť rokov sa môže návrh na jej vymáhanie podať znova.

Bratislava 12. júna (TASR) - Dlžník ostane dlžníkom, pohľadávka je doživotná, hmotnoprávne sa na nej nič nemení. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na stredajšom rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR v súvislosti so zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní. Slovenská komora exekútorov (SKE) namieta zavedenie lehoty 180 dní na zastavenie exekúcie, argumentuje množstvom povinností, ktoré exekútorom vzniknú. Gál pre to nevidí dôvod. Výbor návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR odobril.



Gál zdôraznil, že musia zabezpečiť ochranu veriteľom aj dlžníkom. Poukázal na to, že pohľadávka ostane naďalej doživotná a každých päť rokov sa môže návrh na jej vymáhanie podať znova. Potrebu vidí aj v zamedzení zbavovania sa majetku dlžníkov. "Nesmie dôjsť k tomu, že kým sa veriteľ dopracuje k rozhodnutiu, príde o možnosť uplatnenia, pretože sa veriteľ zbavil majetku," dodal.



Prezident SKE Miroslav Paller tvrdí, že ťarcha zastavovania exekúcii ostane na exekútorských úradoch popri ich bežnej agende. Lehotu 180 dní preto nepovažuje za dostatočnú. Zdôraznil povinnosti overovať štádium procesu či zmeny na strane veriteľa.



Poukázal pri tom napríklad na časté oznámenia o zmenách veriteľov. "My to musíme predložiť súdu. Súd bude musieť rozhodnúť o zmene účastníka konania a následne, keď my budeme vydávať upovedomenie o zastavení starej exekúcie, my ho budeme musieť doručiť aktuálnemu veriteľovi. Ak ešte súd nerozhodne, budeme mať pôvodného aj nového veriteľa, o ktorom nebude rozhodnuté," vysvetlil.



"Zákon nevyrieši všetko. Vyrieši zastavenie starých exekúcií, nevymožiteľná exekúcia zaťažuje súdny systém. Čo zákon nevyrieši, je to, že dlhy ostanú," poznamenala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená). Otázku ostávajúcich dlhov bude musieť podľa jej slov riešiť nová vláda, aby sa opätovne nevrátili do systému.



Zmeny vidí napríklad aj v motivačnom prostredí a každý veriteľ bude musieť pri poskytovaní služby uvažovať, či sa mu oplatí ju poskytovať, pretože v prípade nevymožiteľnosti bude musieť znášať náklady.



"Exekútor je pre vymožiteľnosť práva nevyhnutný," zdôraznil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) s tým, že exekúcie staršie ako päť rokov treba zastaviť. "V druhom rade je potrebné povedať, že treba dúfať, že to exekútorské úrady zvládnu, pretože ide o 2,6 milióna exekúcii, ktoré budú musieť v období pol roka prehodnotiť," doplnil.



Pri niektorých pohľadávkach, pri ktorých sa napríklad veritelia dlhodobo vyhýbajú ich plateniu, by mal byť podľa neho čas na ich vymáhanie dlhší ako päť rokov, preto víta, že ostáva možnosť obnovy konaní. Poukázal aj na rôzne defekty v konaniach, ktoré sú podľa jeho slov aj "individuálnym zlyhaním aj tých, ktorí vynášajú tieto rozsudky".



Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrhom sa podľa rezortu spravodlivosti zefektívni aj vymáhanie pohľadávok pre veriteľov. Exekúcia sa bude môcť začať opätovne, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.