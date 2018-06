Úver, finančný leasing, alebo operatívny leasing?

Tie dôvody sú:

1. Zľava z cenníkovej ceny na nové auto od dealera (v priemere 15 %).

2. Nízke úroky (na úrovni okolo 3.5 % p. a.).

3. Splácanie, a tým aj úročenie len časti hodnoty auta = [(Nákupná cena – Zostatková cena)/počet mesiacov leasingu]. Auto sa tak zbytočne nespláca do 0,- hodnoty ako pri finančnom leasingu alebo úvere. Zároveň sa tak splácanie hodnoty vozidla rovná presne strate jeho reálnej hodnoty, ktorú by klient mal aj v prípade, ak by vozidlo kúpil v hotovosti.

4. Poistenie za nízke sadzby platné pre LeasePlan.

5. Servis a pneuservis za nízke ceny pre LeasePlan.

6. Prípadné riziko prepadu cien jazdeného auta (predpokladaná zostatková cena je väčšia ako reálna predajná cena jazdeného auta) kryje v 100 % LeasePlan.

Bratislava 5. júna (OTS) - Úver a finančný leasing sú jednoduchšie formy financovania služobného automobilu, avšak operatívny leasing poskytuje svojim klientom podstatne rozsiahlejšiu ponuku služieb. Jednoducho povedané, operatívny leasing je kombináciou financovania a starostlivosti o auto. Spojením týchto služieb môže klienta celková prevádzka auta vyjsť oveľa lacnejšie.Využívanie operatívneho leasingu pre živnostníkov a malé firmy je na Slovensku len v začiatkoch. Preto je využívanie tejto služby opradené niekoľkými mýtmi, ktoré v tomto článku chceme vyvrátiť.LeasePlan jeleasingovkou, ktorá sa snaží aktívne tieto mýty v rámci produktovLeasingová spoločnosť Leaseplan ponúka od júna 2015 rovnaké podmienky služieb a najmä zľavy pre všetkých klientov, teda bez ohľadu na to, či ide o veľkú firmu alebo živnostníka. Hlavným a zároveň jediným rozdielom je spojenie služieb do balíčkov STANDARD a COMFORT, ktoré sú určené práve pre menšie firmy a živnostníkov. Tieto balíky zabezpečujú nižšie mesačné splátky, ktoré sú pre menšie firmy prijateľnejším riešením. Operatívny leasing je z určitých dôvodov pre bežné používanie tým najlepším spôsobom, ako nezaplatiť za auto veľa.Pre bežného človeka sa to spočiatku tak javiť môže. Pokiaľ si však porovnáme operatívny leasing s finančným leasingom, ten operatívny klientovi zjednodušuje celkovú starostlivosť o auto, šetrí peniaze i čas. V praxi to môže vyzerať nasledovne:Pri nákupe auta zastrešuje LeasePlan kompletnú komunikáciu s dealerom automobilu vrátane vyjednávania zľavy alebo samotné objednanie bez nutnosti záloh.Auto je klientovi odovzdané už ako zaregistrované s EČV. Klient si len prevezme kľúčiky od vozidla a môže ho začať využívať.V prípade akéhokoľvek problému (servis, poistné udalosti, prezutie) klient zavolá do Zákaznícko-klientskeho centra (ZKC) LeasePlanu, ktorý tieto problémy ochotne vyrieši.Mesačná splátka je vo forme 1 faktúry a 1 sumy, pričom táto suma je rovnaká počas celej doby leasingu (výnimku tvorí prekročenie kilometrového nábehu). Klient si tak nemusí pamätať rôzne dátumy alebo riešiť údržbu vozidla.Predaj auta už snáď ani nemôže byť jednoduchší. Stačí, ak klient auto odovzdá na vopred dohodnutom mieste a o všetko ostatné sa stará už spoločnosť LeasePlan.Klient si podľa svojich možností môže slobodne vybrať dĺžku leasingu a výšku splátky. Operatívny leasing si môže vziať na obdobie 2-4 rokov. Na výber má z rôznych kategórií a modelov vozidiel. Vybrať si tak môže presne podľa svojich potrieb. Pokiaľ sa počas využívania operatívneho leasingu zmenia potreby klienta, napríklad chce najazdiť viac, či využívať operatívny leasing dlhšie alebo kratšie, jednoducho sa výška splátky prepočíta.Operatívny leasing od LeasePlan nie je žiadnym strašiakom podnikateľov. Práve naopak. Samotné leasingové splátky sú nastavené tak, aby ich výška neohrozila vaše podnikanie. Pokiaľ by však došlo k najhoršiemu, leasing je možné jednoducho predčasne ukončiť bez zvýšených nákladov.