Úvery domácnostiam medziročne rástli najpomalšie od roku 2001

Ochladzuje sa najmä dopyt po úveroch na nehnuteľnosti.

Bratislava 5. júla (TASR) - V máji tohto roka na Slovensku pokračovalo spomaľovanie rastu úverov. V prípade domácností dosiahli najnižší medziročný rast od roku 2001. Ochladzuje sa najmä dopyt po úveroch na nehnuteľnosti. Vo svojom najnovšom komentári na to upozorňujú analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



Úvery súkromnému sektoru vzrástli v máji tohto roka medzimesačne o 0,7 %, medziročná dynamika zostala na 8 %. Do súkromného sektora spadajú všetky sektory okrem vlády, teda nefinančné spoločnosti, domácnosti vrátane živnostníkov, neziskovky, ale aj poisťovne či penzijné fondy. "Na jednej strane pokračovalo spomaľovanie úverov domácnostiam, kompenzovalo to však mierne zrýchlenie úverov nefinančným spoločnostiam zo 6,5 % na 6,7 %," uviedli analytici NBS.



Medziročný rast úverov domácnostiam spomalil v máji tohto roka na 9,6 %. Vplyv na to podľa analytikov majú aj makroprudenciálne opatrenia. Tie prijala NBS v oblasti úverov, aby zmiernila riziká pre bankový sektor pre vysoký rast zadlženia. "Spomaľuje sa najmä tempo rastu úverov na nehnuteľnosti, stále je však dvojciferné. Úvery na spotrebu si udržali dynamiku a je možné pozorovať mierne vyššie toky v porovnaní s prvým štvrťrokom," doplnili analytici NBS. Úrokové sadzby zostávajú stále nízke, to podľa analytikov zvyšuje dostupnosť úverov. "Objavili sa však prvé náznaky ich mierneho rastu pri úveroch na nehnuteľnosti," priblížili analytici NBS.



V tomto roku sa zoslabuje aj úverovanie firiem. "Nárast vkladov pravdepodobne mohol spôsobiť nižšiu potrebu externého financovania. Priaznivé podmienky stále pôsobia stimulačne, avšak negatívne nálady podnikov prevažujú a odsúvajú investičné rozhodnutia," dodali analytici národnej banky.