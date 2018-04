Úvery s európskymi zárukami idú do regiónov s vysokou nezamestnanosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Viac ako tretina úverov smerovala do krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou, a to do Banskobystrického a Prešovského regiónu.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Už takmer 1400 malých a stredných podnikov na Slovensku využilo za uplynulý rok a pol dostupnejšie úvery ČSOB z programu COSME s európskymi zárukami. Viac ako tretina úverov pritom smerovala do krajov s nadpriemernou nezamestnanosťou, a to do Banskobystrického a Prešovského regiónu.



"Spoločnosti, ktoré sme dosiaľ podporili, vytvárajú spolu až 5700 pracovných miest. Viac ako polovica miest bola pritom podporená na východe a juhu krajiny, v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou. Obzvlášť nás teší, že každé desiate pracovné miesto bolo podporené v oblasti dopravy. Pri predchádzajúcej úverovej linke, ktorá bola ukončená v roku 2016, bolo totiž toto odvetvie z podpory, v súlade s pravidlami, vylúčené," hovorí Dáša Polláková, manažérka Oddelenia riadenia segmentu pre malé a stredné podniky ČSOB.



Program COSME je súčasťou tzv. Junckerovho plánu pre naštartovanie investícii v Európskej únii. Práve záruky Európskeho investičného fondu (EIF) robia toto financovanie pre podnikateľov dostupnejšie. Záruky, a teda nástroje zdieľaného rizika pri tomto type úverov banke umožňujú sčasti uvoľniť úverové podmienky, vďaka čomu je úver pre klienta dostupnejší. Nielen z pohľadu úrokovej sadzby, ale a aj z pohľadu maximálnej splatnosti úveru, a teda možnosti nižších splátok.



Podľa Pollákovej podnikateľ zaujímajúci sa o úvery s podporou EÚ si môže vybrať typ produktu v závislosti od jeho aktuálnych potrieb. Poskytnutie úveru je však viazané stanovenými podmienkami ako napríklad, že podnikateľ alebo firma má sídlo v SR, žiadateľ aktívne podniká na území SR minimálne 12 mesiacov, má ročný obchodný obrat (tržby) minimálne 10.000 eur a pod.



TASR informovala Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB

