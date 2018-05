ÚVO a Slovensko.Digital ozrejmili, ako obstarávať IT systémy

Úrad má záujem na tom, aby súťaž bola čo najtransparentnejšia a hodnota, ktorá sa vysúťaží, bola kvalitatívne čo najlepšia a za primeranú cenu.

Bratislava 28. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital zorganizovali workshop k pripravovanému obstarávaniu IT systémov pre ÚVO. Workshop sa uskutočnil v sídle úradu za účasti niekoľko desiatok odborníkov z praxe a zástupcov zo súkromného sektora. TASR o tom informovali z ÚVO.



Cieľom podujatia bolo oznámenie začatia predprípravnej fázy verejného obstarávania informačno-technologických systémov pre ÚVO. Úrad má záujem na tom, aby súťaž bola čo najtransparentnejšia a hodnota, ktorá sa vysúťaží, bola kvalitatívne čo najlepšia a za primeranú cenu. Zároveň sa snaží otvoriť diskusiu s odborníkmi.



"Pri nakladaní s verejnými prostriedkami by sa obstarávatelia mali snažiť o efektívne hospodárenie. Mali by sa obklopiť odborníkmi, ktorí pomôžu vybrať čo najkvalitnejšiu službu a zároveň celú súťaž stransparentnia a otvoria odbornej verejnosti a náš úrad chce byť v tomto príkladom," povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Zástupcovia IT sektora boli na workshope oboznámení s aktuálnym stavom informačných systémov úradu i jeho zámermi pri ďalšom rozvoji systémov verejného obstarávania. Kľúčové bude podľa úradu nastaviť obstarávanie s ohľadom na platnú legislatívu a potreby užívateľov služieb ÚVO. Úrad chce preto zorganizovať ďalšie stretnutia, kde v spolupráci s odborníkmi bude hľadať riešenia. Zámerom je, aby sa workshop stal platformou, kde si ÚVO a odborná verejnosť môžu vymieňať svoje názory a zároveň sa informovať o ďalšom postupe.



"Boli sme veľmi príjemne prekvapení počtom záujemcov, ktorí sa prišli pozrieť na tento workshop. Myslím si, že sme dostali cennú spätnú väzbu a aj ďalšie témy pre podobné podujatia. Určite budeme podporovať úrad k tomu, aby tento dialóg so zástupcami trhu pokračoval a aby sa podarilo súťaž nastaviť tak, aby sa mohlo zúčastniť čo najviac firiem," povedal Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.



Pre potreby tohto procesu verejného obstarávania úrad vytvoril špeciálnu emailovú adresu - vo_it@uvo.gov.sk. Záujemcovia tam môžu posielať svoje otázky, návrhy pripomienky a komentáre.