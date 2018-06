ÚVO a združenie krajov SK8 sa dohodli na spolupráci

V Košiciach sa v stredu vôbec prvýkrát stretli združenie SK8 a šéfa ÚVO.

Košice 30. júna (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Združenie samosprávnych krajov SK8 budú navzájom spolupracovať a komunikovať. Predstavitelia oboch strán sa na tom dohodli tento týždeň na spoločnom stretnutí v Košiciach. Jedným z dôvodov je pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má byť účinná od 1. januára 2019.



"Úrad pre verejné obstarávanie deklaroval, že SK8 bude mať v úrade partnera práve na to, aby sme sa pripravili na praktickú aplikáciu zákona a zmien, ktoré čakajú aj vyššie územné celky a aby sme vyskúšali a hľadali nové moderné metódy obstarávania," uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



V Košiciach išlo v stredu o vôbec prvé rokovanie združenia SK8 a šéfa ÚVO. "Po bilaterálnych rokovaniach na jednotlivých samosprávnych krajoch, ktoré absolvoval predseda ÚVO, župani rokovali o prioritách v problematike obstarávania a zdôraznili úlohu ÚVO ako národnej autority vo verejnom obstarávaní," uviedol predseda SK8 Jozef Viskupič.



Predsedovia krajov zároveň otvorili viaceré témy, ktoré sú aktuálne v procese verejného obstarávania na úrovni samosprávnych krajov, ako je metodika "in house" zákaziek, dôležitosť ex ante kontroly, ale aj problematika zeleného verejného obstarávania či aktuálna novela zákona. Podľa Viskupiča je táto legislatíva na dobrej ceste, pričom podporil zmenu v prospech moderného, efektívneho a flexibilného verejného obstarávania.



"Spoluprácu so županmi združenými v SK8 vnímam ako ďalší dôležitý krok, ktorým môžeme budovať dôveru vo výkon verejnej moci, ktorá cez volených zástupcov reflektuje potreby samotných občanov," povedal Hlivák.



Úrad bude vyššie územné celky, ktoré zastupujú vyše tisíc verejných obstarávateľov, usmerňovať napríklad v tom, ako pri vyhodnocovaní ponúk vo verejných súťažiach uplatňovať aj iné kritériá, než je len cena.



"Na mysli mám zakomponovanie sociálnych aspektov či zelené verejné obstarávanie. Blíži sa tiež povinný prechod na elektronické verejné obstarávanie a aj na túto tému bude úrad najbližšie týždne komunikovať aj v rámci platformy SK8," priblížil Hlivák.