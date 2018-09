ÚVO rokoval o spôsobe podpory pre malých a stredných podnikateľov

Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a INEKO.

Bratislava 25. Septembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák pozval na spoločné rokovanie do sídla úradu zástupcov ôsmich podnikateľských združení a obchodných komôr o agende profesionalizácie verejného obstarávania a možnostiach, ako zvýšiť účasť malých a stredných podnikateľov vo verejných súťažiach.



Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a INEKO. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Realizovaná reforma verejného obstarávania je podľa Hliváka rozsiahla agenda, ktorá je rozdelená do konkrétnych krokov v postupných etapách.



"Pri tak rozsiahlych zmenách je potrebné prijímať aj kompromisy, ktoré nemusia byť hneď prijaté s porozumením. Preto som za to, aby sme kroky ÚVO podrobili poctivej komunikácii. Na tomto stretnutí sme diskutovali najmä o nami pripravenej novele zákona o verejnom obstarávaní," priblížil.



Hlivák na stretnutí zdôraznil, že cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zrýchlenie procesu verejného obstarávania, zvýšenie miery zapojenia miestnych podnikateľov do verejných súťaží, ako aj zvýšenie transparentnosti v procese verejného obstarávania.



"Opätovne som vysvetlil dôvody zvýšenia limitov pri verejných zákazkách. Nemyslím si, že je správne pozerať sa na všetkých verejných obstarávateľov optikou, že uvoľnenie pravidiel budú chcieť automaticky všetci zneužiť. Ak im takáto optika doteraz prekážala, teraz budú mať príležitosť ju zmeniť."



"Upozorňujem ale, že ak bude dochádzať k pochybeniam, ÚVO paralelne zavádza opatrenia, ako nekalé praktiky odhaľovať a postihovať," uviedol šéf úradu.



Ako podotkol, pokračuje aj diskusia o zverejňovaní oznamov o vyhlásení súťaže, ako aj o spôsoboch, ako zvýšiť mieru úspešného zapájania podnikateľov do verejných súťaží. "Je potrebné zmeniť prístup k podnikateľským subjektom, propagovať povedomie o legislatívnych zmenách či o spôsoboch ich obrany v procese verejných súťaží," spresnil Hlivák.



Riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory v SR Michal Krčméry povedal, že spoločne s partnermi z obchodných komôr a zamestnávateľských združení hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) oceňujú ochotu ÚVO diskutovať s podnikateľskou komunitou o plánovaných zmenách vo verejnom obstarávaní.



"Z principiálneho hľadiska považujeme za kľúčové, aby aj pri plánovanom zvyšovaní limitov bola zabezpečená férová hospodárska súťaž a primeraná miera transparentnosti.



"Diskutovali sme preto o povinnosti ex ante zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou, ako jednoducho aplikovateľnom nástroji pre vyššie zapojenie najmä malých a stredných podnikateľov do verejných súťaží a zároveň pre posilnenie dôveryhodnosti verejných obstarávaní. Týmto apelujeme na poslancov Národnej rady SR, aby si tento návrh pri nadchádzajúcom schvaľovaní novely osvojili," povedal.



Spoločného rokovania sa zúčastnili zástupcovia Americkej obchodnej komory, Holandskej obchodnej komory, Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, Slovensko- rakúskej obchodnej komory, Švédskej obchodnej komory, Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Podnikateľskej aliancie Slovenska a Slovak Compliance Circle.