ÚVO: Objem novovyhlásených zákaziek predstavuje viac ako 1,5 mld. eur

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR/Jakub Kotian

Spolu so skonvertovanými zákazkami, teda vyhlásenými pred 18. októbrom 2018 a skonvertovanými do systému EVO, je to približne 4,5 miliardy eur.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Za šesť mesiacov od spustenia modernizovaného systému EVO Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo vyhlásených 783 zákaziek a 217 elektronických aukcií. Finančný objem novovyhlásených zákaziek cez systém predstavuje viac ako 1,5 miliardy eur. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



Systém EVO podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka ukázal, že úrad je moderný a robí všetko pre znižovanie byrokratickej záťaže podnikateľov i ďalších relevantných subjektov v procese verejného obstarávania. "EVO umožňuje elektronickú komunikáciu aj nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, keď od 1. apríla 2019 umožňuje zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami," uviedol Hlivák s tým, že onedlho bude implementovaný modul, ktorý umožní verejným obstarávateľom a obstarávateľom uskutočniť prípravné trhové konzultácie.



Všetky moduly majú podľa ÚVO prispieť k zvyšovaniu transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti vo verejnom obstarávaní. EVO by sa mal vylepšovať aj na základe spätnej väzby od používateľov.



Štátny systém elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní podľa ÚVO využíva najviac používateľov, čo má byť v líniách filozofie proklientskeho prístupu úradu. Jeho význam zdôraznili aj odborníci na verejné nákupy vo Švédsku, s ktorými vedenie ÚVO nedávno rokovalo v Štokholme.



Úrad zároveň upozorňuje, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia dbali na využívanie takých nástrojov a zariadení elektronickej komunikácie, ktorých poskytovatelia zaručujú, že tieto nástroje dodržiavajú všetky povinnosti a náležitosti určené v zmysle príslušného paragrafu zákona o verejnom obstarávaní a vyhlášky č. 41/2019.

