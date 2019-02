Cieľom reformy verejného obstarávania je zaviesť zmeny v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi v prospech verejného záujmu.

Bratislava 2. februára (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokračuje v reforme verejného obstarávania, ktorej cieľom je zaviesť zmeny v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi v prospech verejného záujmu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



"Po tom, čo zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívneniu procesu verejného obstarávania umožňuje novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je platná od 1. januára 2019, úrad ponúka legislatívne riešenie na ďalšie skvalitňovanie postupov v tomto prostredí," uviedla Zvončeková s tým, že je ním legislatívny zámer zákona o Komore verejného obstarávania, ktorej cieľom je zvýšenie odbornosti a vyvodzovanie zodpovednosti za prerozdeľovanie verejných zdrojov. Úrad daný legislatívny zámer prekonzultoval s OECD a v spolupráci s ňou bude celú agendu pripravovať.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že navrhovaná filozofia pri zapracovaní do zákona v navrhnutom rozsahu môže zvýšiť nielen profesionalizáciu, ale prispeje aj k zvýšenej kvalite procesov verejného obstarávania a zodpovednosti odborníkov na verejné obstarávanie za realizáciu jeho procesov.



Komora verejného obstarávania má zaistiť to, aby s verejnými peniazmi narábali kvalifikovaní odborníci, ktorí dokážu naplánovať verejné súťaže tak, aby neboli chybné. Okrem toho, aby neporušovali zákon o verejnom obstarávaní, aby súťažné podklady boli profesionálne pripravené, čo sa v praxi ukáže tak, že ich nebude potrebné opakovane prerábať, a teda že sa nebude predlžovať proces obstarania, že sa umožní široká hospodárska súťaž, ako aj to, že sa vo verejnej súťaži zakomponujú aspekty sociálneho a zeleného obstarávania.



ÚVO a ZMOS sú presvedčení o tom, že zo zavedenia tohto inštitútu do legislatívy SR môže profitovať celá naša spoločnosť. Okrem toho, ÚVO aj ZMOS chcú spolupracovať pri precizovaní legislatívnych pravidiel na zriadenie Komory verejného obstarávania.