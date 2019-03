Už viac ako 6 miliónov porcií jedla

Potravinová banka zabezpečila pre ľudí v núdzi viac porcií jedla, než je obyvateľov Slovenska, a to len vďaka darovaným potravinám z Tesco obchodov.

Bratislava 4. marca (OTS) - Reťazec ako prvý na Slovensku spustil projekt darovania potravinových prebytkov zo svojich predajní na pomoc ľuďom v núdzi.

„Aktuálne dokážeme darovať potravinové prebytky už zo 130 Tesco obchodov po celom Slovensku. Naším cieľom je do roku 2020 postupne zapojiť do tejto iniciatívy všetkých 150 predajní a takto pomáhať tým, čím vieme najlepšie – potravinami,“ hovorí Katarína Pšenáková, CSR manažérka spoločnosti Tesco. Najväčšiu časť darovaných potravín tvorí balené pečivo, zelenina a ovocie.



Tesco pri distribúcii darovaných potravín spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska (PBS), ktorá prebytky daruje miestnym charitám a organizáciám starajúcim sa o ľudí v núdzi. PBS aktuálne spolupracuje so stovkou lokálnych organizácií humanitárneho a charitatívneho zamerania po celom Slovensku. „Za jeden rok sme distribuovali z predajní Tesco do miestnych charít množstvo potravín, z ktorých dobrovoľníci dokázali pripraviť viac ako šesť miliónov porcií ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a potrebujú pomoc iných. Od začiatku spolupráce s Tescom sme takto dokázali pomôcť viac ako 100-tisíc ľuďom v núdzi na Slovensku. Veríme, že tento rok sa nám podarí pomôcť ešte väčšiemu množstvu ľudí,“ spresňuje Marko Urdzík, šéf Potravinovej banky Slovenska.



Okrem darovania potravín Tesco vlani otvorilo v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto v Bratislave aj sociálnu výdajňu potravín pre ľudí, ktorí sa ocitli v sociálne znevýhodnenej situácii. Vo výdajni dostanú zadarmo potraviny darované Tescom rodiny v hmotnej núdzi, osoby žijúce osamote, ktoré poberajú invalidný či starobný dôchodok, či ľudia s nízkym príjmom. „Presné kritériá udeľovania čipových kariet na odber potravín určuje mestská časť, ktorá je zriaďovateľom výdajne. Už 80 občanov Starého Mesta využíva tieto sociálne služby a teší ma, že vďaka tejto výdajni sa ľudia dostanú k širšiemu sortimentu potravín, ako by si inak dokázali kúpiť,“ dodala Katarína Pšenáková.



Dlhodobou prioritou spoločnosti Tesco je bojovať proti plytvaniu potravinami aj cestou darovania prebytkových potravín. Okrem darovania potravín Nadácia Tesco podporuje Potravinovú banku Slovenska aj finančne prostredníctvom grantov. Vyše 130 spolupracovníkov Potravinovej banky predstavujú väčšinou zanietení dobrovoľníci, ktorí za posledný rok prejazdili 85 000 km aby doručili potraviny tým, ktorí ich najviac potrebujú.