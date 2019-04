Uzemnenie 737 MAX znížilo zisk amerických aerolínií Southwest Airlines

Southwest Airlines uzemnenie strojov 737 MAX zasiahlo viac než iné aerolínie, nakoľko spoločnosť so sídlom v Dallase je najväčším prevádzkovateľov týchto strojov na svete.

Dallas 25. apríla (TASR) - Americké aerolínie Southwest Airlines zaznamenali pokles zisku za 1. kvartál, pod čo sa v najväčšej miere podpísalo uzemnenie problematických lietadiel od Boeingu 737 MAX. Napriek tomu ale výsledky prekonali očakávania trhov.



Štvrtá najväčšia letecká spoločnosť v USA oznámila, že za 1. kvartál dosiahla čistý zisk 387 miliónov USD (347,93 milióna eur) oproti 463 miliónom USD v rovnakom období pred rokom. Výraznejšie sledovaný upravený zisk na akciu, teda po úprave o mimoriadne položky, dosiahol 70 centov. Spoločnosť tak prekonala odhady trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni len 61 centov.



Analytici koncom marca výrazne znížili svoje pôvodné prognózy, čo sa týka kvartálneho zisku aerolínií, keď reagovali na uzemnenie lietadiel 737 MAX od Boeingu v polovici marca. Lietadlá museli zostať na zemi po tom, ako v rozpätí necelého pol roka havarovali dve lietadlá 737 MAX. Prvé lietadlo tohto typu, ktoré patrilo indonézskej spoločnosti Lion Air, sa zrútilo do Jávskeho mora koncom októbra 2018 a druhé patriace Ethiopian Airlines havarovalo v Addis Abebe 10. marca. Príčinou je podľa predbežných zistení systém MCAS určený na stabilizáciu lietadla, ktorý však pri vzlete posielal stroje k zemi.



Southwest Airlines uzemnenie strojov 737 MAX zasiahlo viac než iné aerolínie, nakoľko spoločnosť so sídlom v Dallase je najväčším prevádzkovateľov týchto strojov na svete. V letovom parku ich má celkovo 34 a ďalšie desiatky objednala. Keďže lietadlá vyradila z prevádzky do 5. augusta, počíta s horšími než pôvodne predpokladanými výsledkami aj v ďalších kvartáloch.



Popri problémoch so 737 MAX výsledky Southwest Airlines v 1. štvrťroku ovplyvnili snehové búrky, ktoré prinútili spoločnosť zrušiť tisícky letov. Navyše, do výsledkov zasiahla aj čiastočná odstávka federálnych inštitúcií na prelome rokov. Tá trvala do 25. januára.



(1 EUR = 1,1123 USD)