Uzemnenie Boeingov MAX 737 znížilo zisk koncernu Tui o 85 percent

Frankfurt nad Mohanom 13. augusta (TASR) - Najväčší turistický koncern na svete Tui oznámil za 3. kvartál obchodného roka prepad zisku o 85 %. Výraznou mierou sa pod to podpísalo uzemnenie lietadiel 737 MAX od amerického výrobcu Boeing.



Nemecká spoločnosť uviedla, že za 3. kvartál obchodného roka 2018/2019, čo znamená od apríla do konca júna, dosiahla zisk 21,7 milióna eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval zisk takmer 141 miliónov eur.



Prevádzkový zisk turistického koncernu pred úrokmi, daňami a amortizáciou EBITA sa prepadol o 46 % na 101 miliónov eur. Ako dodal šéf spoločnosti Fritz Joussen, očakávajú, že za celý rok 2018/2019 zaznamená firma prevádzkový zisk približne o 26 % nižší než v predchádzajúcom roku.



Dôvodom nepriaznivých výsledkov je najmä situácia spojená s lietadlami 737 MAX. Spoločnosť má vo svojej flotile celkovo 15 lietadiel 737 MAX a toto leto mala dostať ďalších osem. Po dvoch tragických haváriách strojov tohto typu v októbri 2018 v Indonézii a následne v marci tohto roka v Etiópii musela turistická spoločnosť investovať nemalé peniaze do náhradných lietadiel.



Napriek náročným podmienkam však tržby spoločnosti vzrástli. Za 3. kvartál sa zvýšili o 3,7 % na 4,75 miliardy eur.