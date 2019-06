V 13. ročníku Slovenskej pivnej korunky ocenili 11 pivovarov

Obidva najväčšie pivovary - Heineken Slovensko z Hurbanova a Plzeňský Prazdroj Slovensko z Veľkého Šariša - si odniesli rovnako po sedem ocenení.

Bratislava 13. júna (TASR) - V 13. ročníku anonymnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka 2019 získalo ocenenia 11 slovenských pivovarov. Tento rok bolo do súťaže prihlásených rekordných 178 pivných vzoriek z 31 pivovarov. Informovala o tom Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).



Prvých šesť súťažných kategórií zameraných na filtrované spodne kvasené pivá sú doménou veľkých a malých priemyselných pivovarov. Obidva najväčšie pivovary - Heineken Slovensko z Hurbanova a Plzeňský Prazdroj Slovensko z Veľkého Šariša - si odniesli rovnako po sedem ocenení. Malý samostatný pivovar Steiger z Vyhní získal štyri ocenenia. Posledné štyri súťažné kategórie sú pre malé remeselné pivovary, ktoré sa špecializujú hlavne na nefiltrované pivá, ako aj vrchne kvasené pivá.



Najúspešnejším minipivovarom sa stal Pivovar Baťák z Partizánskeho, ktorý získal tri pivné korunky. Po dve pivné korunky získali Pivovar Šemrák z Košíc a pivovar Wywar z Holíča. Medzi ďalšími ocenenými remeselnými pivovarmi boli Breisburg (Bratislava), Hellstork (Senica), Herrenwald (Malá Ida), Panský pivovar (Bojnice) a Sessler (Trnava).



To, že na Slovensku máme kvalitné pivo potvrdzujú nielen milovníci piva, ale aj 31 odborníkov, ktorí degustovali a hodnotili prihlásené slovenské pivá. "Tento ročník Slovenskej pivnej korunky bol rekordný nielen najvyšším počtom súťažiacich pív v celej histórii Korunky, ale aj veľmi vysokou kvalitou. Najmä hodnotené pivá od veľkých pivovarov boli tak vyrovnané, že o víťazoch rozhodovali iba minimálne rozdiely. Kategórie minipivovarov priniesli zase veľký počet rozmanitých druhov pív a chutí, ale potešili aj dôrazom na kvalitu produkcie," zhodnotil úroveň súťaže Martin Mojžiš, generálny riaditeľ Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, ktorý nielen degustoval, ale aj odborne zastrešoval degustáciu pív.



"Teším sa z veľkého nárastu záujmu pivovarov o našu degustačnú súťaž. Je to veľké zadosťučinenie a najlepšia odmena za našu prácu, ktorú príprava súťaže vyžaduje. Každá korunka, ktorú sme odovzdali, je zaslúžená, lebo oceňuje svedomitú prácu pivovarníckych majstrov a symbolizuje zaslúžený úspech v zdravej konkurencii, ktorá na slovenskom trhu s pivom existuje," zhodnotila Shepperd.



Na záver stredajšieho galavečera odovzdala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) tri ocenenia Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Tieto ocenenia udeľuje SZVPS ľuďom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Ocenenie tento rok získali Jozef Macháč, výrobný riaditeľ v spoločnosti Lycos – Trnavské sladovne, Jozef Nemec, bývalý marketingový riaditeľ Pivovaru Topvar a Ján Šimonovič, výrobný riaditeľ pivovaru Steiger.