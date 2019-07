V 2. štvrťroku zbankrotovalo 4338 obyvateľov Slovenska

V júni 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 312, najmenej v Bratislavskom kraji - 60.

Bratislava 3. júla (TASR) - V júni 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 1430 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 4338. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), je to o 22,37 % viac než v prvom štvrťroku 2019 s 3545 osobnými bankrotmi.



V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2019 zbankrotovalo až o 26,03 % viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, keď súdy rozhodli o oddlžení 3442 občanov Slovenska. V júni 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 312, najmenej v Bratislavskom kraji - 60.



"V júni 2019 bolo zároveň zrušených 1139 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z tohto počtu až 1068 bolo zrušených pre nedostatok majetku, čo znamená, že dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro. Iba 6,41 % dlžníkov bolo oddlžených predajom majetku, z ktorého boli veritelia uspokojení aspoň v minimálnej miere," povedala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.



Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2019 zbankrotovalo už 29.888 dlžníkov.



