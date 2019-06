V apríli evidovala poisťovňa asi 197.000 osôb, za ktoré platil štát

Poistenec ďalej nemôže byť dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako SZČO, mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nesmie dovŕšiť dôchodkový vek.

Bratislava 13. júna (TASR) - Ak matke alebo inému poistencovi starajúcemu sa o dieťa do veku šiestich rokov vznikne nárok na rodičovský príspevok, nemusia sa prihlasovať na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa ich eviduje automaticky ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že poistné na dôchodkové poistenie za nich platí štát.



Na to, aby im vznikol nárok na rodičovský príspevok, okrem starostlivosti o dieťa musia spĺňať ďalšie zákonné podmienky. Prvou je trvalý pobyt (matky alebo iného poistenca, ktorý poberá rodičovský príspevok, a dieťaťa) na území Slovenska. Poistenec ďalej nemôže byť dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako SZČO, mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nesmie dovŕšiť dôchodkový vek.



"Ak matke alebo inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa do veku šiestich rokov, nevznikne nárok na rodičovský príspevok, avšak má záujem o dôchodkové poistenie, ktoré platí štát, musí podať prihlášku do Sociálnej poisťovne. Ak splní všetky zákonné podmienky, môže sa stať poistencom štátu dokonca aj spätne, najskôr však od 1. januára 2018. Povinnosť podať prihlášku má ešte jedna skupina osôb, a to zamestnanci, respektíve zamestnankyne, ktoré rozviažu pracovný pomer v období, keď ešte poberajú dávku materské alebo napríklad aj tie, ktorým nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty," zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.



V apríli 2019 Sociálna poisťovňa vo svojom registri evidovala 196.754 osôb, za ktoré platí poistné štát. Z toho najväčší podiel (146.090) predstavovali osoby starajúce sa o dieťa do veku šiestich rokov alebo invalidné dieťa do veku 18 rokov.