V Audi Hungaria v Győri sa nedohodli ani v utorok, štrajk pokračuje

Budapešť 30. januára (TASR) - Ani v utorok (29.1.) nedošlo k dohode v maďarskom výrobnom závode Audi Hungaria v Győri o mzdách pre rok 2019 medzi predstaviteľmi Nezávislého odborového zväzu Audi Hungaria (AHFSZ) a vedením podniku. Preto týždenný štrajk, ktorý trvá od minulého štvrtka (24.1.), pokračuje aj v stredu, informoval odborový zväz na svojej internetovej stránke.



Utorňajšia séria rokovaní trvala do neskorých večerných hodín, vedenie podniku predložilo nové návrhy, ktoré AHFSZ neakceptoval. "Stojíme pred ťažkým rozhodnutím, musíme zmapovať ďalšie možnosti a kroky," píše sa vo vyhlásení odborového zväzu.



Terajší štrajk, v ktorom bola výroba motorov - pre vozidlá značiek Audi a Volkswagen - a vozidiel v Győri úplne zastavená, by mal pokračovať do štvrtka (31.1.) do 06.00 h. Odborári požadujú, aby rast miezd v tejto firme dosiahol pre tento rok 18 %.



Prerušenie práce negatívne ovplyvnilo výrobu aj v materskom závode Audi v bavorskom Ingolstadte a ďalších závodoch koncernu Volkswagen Group, vrátane dvoch segmentov závodu Volkswagen v Bratislave.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach