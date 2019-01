V Audi Hungaria v Győri štrajkovalo 4000 zamestnancov kvôli mzde

Komunikačné oddelenie automobilky oznámilo, že štrajk spôsobil výpadok vo výrobe, čo však neovplyvní dodávky pre zákazníkov. Rokovania o mzdách pokračujú.

Budapešť 18. januára (TASR) - Do dvojhodinového piatkového výstražného štrajku v automobilovej spoločnosti Audi Hungaria v severomaďarskom Györi, ktorý vyhlásil Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria (AHFSZ), sa zapojilo takmer 4000 zamestnancov. Pre agentúru MTI to uviedol člen predsedníctva AHFSZ Tibor Szimacsek.



Dodal, že o 11. h všetci štrajkujúci nastúpili do práce.



Komunikačné oddelenie automobilky oznámilo, že štrajk spôsobil výpadok vo výrobe, čo však neovplyvní dodávky pre zákazníkov. Rokovania o mzdách pokračujú, Audi Hungaria sa snaží o to, aby sa zrodila dohoda, ktorá bude pre každého prijateľná, zdôraznila spoločnosť.



Štrajk odborári vyhlásil po tom, čo sa ani po viacmesačnom vyjednávaní nepodarilo dosiahnuť mzdovú dohodu so zamestnávateľom. AHFSZ upozornil, že vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku - na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)