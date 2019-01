V Audi Hungaria v Győris začali týždňový štrajk, žiadajú rast miezd o

Štrajk vyhlásil Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria, podľa ktorého doterajšie vyjednávanie o mzdách, v ktorom požadovali, aby rast miezd dosiahol 18 %, najmenej však 75.000 forintov, nebolo úspešné.

Budapešť 24. januára (TASR) - Zamestnanci spoločnosti Audi Hungaria v severomaďarskom Győri začali vo štvrtok ráno týždenný štrajk, ktorý potrvá do rána 31. januára, informovalo internetové vydanie ekonomického týždenníka Heti Világgazdaság.



Štrajk vyhlásil Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria (AHFSZ), podľa ktorého doterajšie vyjednávanie o mzdách, v ktorom požadovali, aby rast miezd dosiahol 18 %, najmenej však 75.000 forintov (237,76 eura), nebolo úspešné.



Predseda AHFSZ Sándor Németh v stredu povedal, že k štrajku trvajúcemu 168 hodín sa môže ktokoľvek zo zamestnancov kedykoľvek pripojiť. V priebehu prerušenia práce bude delegácia odborárov pokračovať v rokovaniach. "V prípade, že dosiahneme dohodu, štrajk prerušíme," povedal Németh.



V piatok 18. januára sa do dvojhodinového výstražného štrajku zapojilo takmer 4000 zamestnancov.



Odborári zriadili štrajkový výbor 16. januára v reakcii na skutočnosť, že sa ani po viacmesačnom vyjednávaní nepodarilo dosiahnuť mzdovú dohodu so zamestnávateľom. AHFSZ vtedy upozornil, že vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku - na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.



(1 EUR = 318,120 HUF)



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)