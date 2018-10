V auguste rástla zamestnanosť medziročne v takmer všetkých odvetviach

V auguste medziročne vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,7 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 7,9 %.

Bratislava 12. októbra (TASR) – V auguste tohto roka vzrástla zamestnanosť medziročne vo všetkých odvetviach okrem veľkoobchodu. V priemere za osem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku rástla zamestnanosť naprieč všetkými odvetviami. Medziročne sa zvyšovala aj mzda, výnimkou bola mzda v predaji a oprave motorových vozidiel. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



V auguste medziročne vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,7 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 7,9 %, vo vybraných trhových službách o 6,3 %, v doprave a skladovaní o 5,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %, v maloobchode o 4,2 %, v stavebníctve o 4,1 % a v priemysle o 2,1 %. Zamestnanosť sa medziročne znížila len vo veľkoobchode, a to o 0,2 %.



V priemere za osem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Rástla aj vo vybraných trhových službách, v ubytovaní, maloobchode, priemysle, stavebníctve, ale aj vo veľkoobchode.



Priemerná nominálna mesačná mzda sa v auguste 2018 medziročne zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, a to o 10,9 %, pričom dosiahla 480 eur. V informačných a komunikačných činnostiach vzrástla o 10 % na 1859 eur, v ubytovaní o 10 %, kde dosiahla 771 eur. V priemysle mzda stúpla na 1101 eur, čo predstavuje zvýšenie o 7,6 %, vo veľkoobchode o 7,5 % na 956 eur, vo vybraných trhových službách mzda dosiahla 950 eur, zvýšila sa teda o 6,4 %. Doprava a skladovanie zaznamenali nárast o 6,3 % na 962 eur, stavebníctvo o 5,9 % na 716 eur a maloobchod si prilepšil o 5,7 % na 726 eur. Medziročne nižšia mzda bola len v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 0,4 % (971 eur).



Priemerná reálna mesačná mzda v ôsmom mesiaci tohto roka medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, ubytovaní, informačných a komunikačných činnostiach, priemysle, veľkoobchode, ale aj vo vybraných trhových službách, doprave a skladovaní, stavebníctve či maloobchode. Znížila sa opäť len v predaji a oprave motorových vozidiel.



V priemere za osem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 mzda stúpla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,9 %, v ubytovaní o 8,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %. Vzrástla aj v priemysle, veľkoobchode, maloobchode, stavebníctve, vybraných trhových službách, doprave a skladovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel.



Reálna mesačná mzda sa zvýšila medziročne v informačných a komunikačných činnostiach, ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, priemysle, veľkoobchode, ale aj v iných odvetviach vrátane predaja a opravy motorových vozidiel.



Tržby v priemysle sa v auguste medzimesačne zvýšili o 3,6 %

V auguste rástli medzimesačne aj medziročne tržby v priemysle, stavebníctve, vybraných trhových službách, ale aj v doprave a skladovaní. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Tržby za vlastné výkony a tovar sa v auguste v priemysle medzimesačne zvýšili o 3,6 %. Stavebníctvo zaznamenalo nárast o 2,9 %, vybrané trhové služby o 0,9 % a doprava a skladovanie o 0,6 %. Znížili sa tržby v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 1,3 %.



V porovnaní s augustom minulého roka stúpli tržby v priemysle o 9 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 32,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 9,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 11,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 5,6 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,9 %.



Vo vybraných trhových službách sa celkové tržby medziročne zvýšili o 16,3 % v dôsledku rastu vo všetkých činnostiach. V stavebníctve stúpli o 15,6 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 11,2 % a v doprave a skladovaní o 3 %.



Celkové tržby v priemysle sa za osem mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšili o 4,9 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 6,1 %, dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 5 %, ťažbe a dobývaní o 2,1 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,2 %.



Tržby stavebných subjektov za osem mesiacov tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku stúpli o 9,8 %, v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 9,2 %, vo vybraných trhových službách narástli o 9 %. V doprave a skladovaní vzrástli medziročne o 5,6 %.