V auguste tohto roka rástli krátkodobé úvery podnikom

Bratislava 28. septembra (TASR) - Úvery súkromnému sektoru zaznamenali v auguste tohto roka rast, i keď miernejší ako v prvom polroku tohto roka. Naznačuje to spomalenie investičného dopytu. Naopak, dopyt domácností po úveroch je pomerne vysoký stále. Vyplýva to z najnovšieho komentára analytikov Národnej banky Slovenska (NBS).



Úvery súkromnému sektoru v auguste vzrástli medzimesačne o 0,6 %, medziročná dynamika spomalila na 10,1 %. "V najbližšom období sa predpokladá prechodné spomalenie úverovania firiem. Dopyt domácností po úveroch by sa mal pomaly ochladzovať," predpokladajú analytici NBS.



Úvery nefinančným spoločnostiam vzrástli medzimesačne o 0,3 %. "Výraznejšie sa zvýšili úvery v priemyselnej výrobe, pričom tieto firmy čerpali najmä krátkodobé úvery. Pozitívnym signálom pre rast súkromnej spotreby bolo zvyšovanie úverov v odvetví obchodu. Naopak, pomerne veľký objem úverov bol splatený v doprave a skladovaní," doplnili analytici. Celkovo je však úverovanie nefinančných spoločností v 3. štvrťroku slabšie ako v prvej polovici roka, čo naznačuje spomalenie investičnej aktivity.



Slovenské domácnosti zaznamenali medzimesačný rast úverov na úrovni 0,9 %. Ľudia majú záujem najmä o úvery na nehnuteľnosti, zvýšil sa však záujem aj o spotrebiteľské úvery. Domácnosti sa zadlžujú aj kvôli nízkym úrokovým sadzbám, priaznivé sú však aj očakávania spotrebiteľov ohľadne veľkých nákupov.



V auguste sa spomalil rast vkladov súkromného sektora. "Bolo to do veľkej miery spôsobené poklesom vkladov v sektore ostatných finančných inštitúcií. Firmám medzimesačne vzrástli vklady o 0,5 %, pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých odvetviach. Naznačuje to pokračovanie priaznivého vývoja ekonomickej aktivity v 3. štvrťroku," skonštatovali analytici NBS. Vklady domácností rástli podobným tempom ako v júli, pričom priaznivo na to vplýva situácia na trhu práce.