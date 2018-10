V budúcom roku majú predaje áut dosiahnuť až 100 miliónov kusov

Stúpajúci trend má v budúcnosti pokračovať a každý rok majú pribudnúť 2 až 3 milióny nových registrácií.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Automobilový priemysel dosiahne v budúcom roku ďalší míľnik a na celom svete sa zaregistruje vyše 100 miliónov nových vozidiel. Prispejú k tomu najmä Čína a India, kde je po autách najväčší dopyt. V porovnaní s minulými rokmi sa však rast trhu spomalí. Vyplýva to z globálnej analýzy automobilového priemyslu, ktorú vypracovala spoločnosť Euler Hermes.



V roku 2019 sa očakáva 101,6 milióna nových registrácií, kým v roku 2018 ich bude 99,7 milióna. Stúpajúci trend má v budúcnosti pokračovať a každý rok majú pribudnúť 2 až 3 milióny nových registrácií. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa však tempo rastu spomalí. V roku 2017 trh stúpol o 3,1 %, v roku 2018 o 3,0 a v roku 2019 narastie o 1,9 %.



"Napriek pomalšiemu rastu sú vyhliadky priaznivé. Nové registrácie budú pribúdať, a to napriek niektorým prekážkam, ktoré vo svete rezonujú. Je to napríklad spomaľovanie ekonomického rastu v Európe či Ázii, prísnejšie poskytovanie úverov alebo zachovávanie veľkých cenových rozdielov medzi starými a novými vozidlami," komentuje Peter Mucina, country manager spoločnosti Euler Hermes, ktorá poisťuje pohľadávky.



Na celom svete v súčasnosti jazdí 1,3 miliardy áut, medzi krajinami však existujú veľké rozdiely. Napríklad v Indii vychádza na 1000 obyvateľov len 25 áut, v Číne 120 a v Brazílii 210. Vo vyspelých západných krajinách je to niekoľkonásobne viac, v Severnej Amerike je na 1000 obyvateľov vyše 800 áut a v západnej Európe 600.



"Rozvíjajúce sa trhy predstavujú obrovskú príležitosť, pretože dokážu v najbližších rokoch prijať milióny nových áut. Napríklad k prekročeniu 100-miliónovej hranice najviac prispejú Čína a India, pretože tam je po autách najväčší dopyt," komentuje Mucina. K rastu však prispejú aj vyspelé trhy, v ktorých stúpa záujem o inovácie a nové technológie. Vidieť to napríklad na komerčnom úspechu športových vozidiel SUV alebo čoraz väčšej popularite elektrických áut. V posledných rokoch sa zároveň zvyšuje tlak na regulácie a normy, ktoré majú chrániť životné prostredie, čo pri vývoji a záujme o nové modely tiež zohrá dôležitú úlohu.