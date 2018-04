V Česku obvinili päť Slovákov z krátenia daní

Slovákom teraz hrozí im až desať rokov väzenia.

Praha 5. apríla (TASR) - Český policajný tím tzv. Daňová Kobra navrhol obžalovať päť ľudí zo Slovenska pre krátenie daní. Podľa vyšetrovateľov spôsobili škodu vo výške 500 miliónov korún (19,71 milióna eur). Hrozí im až desať rokov väzenia. Informoval o tom portál idnes.cz.



Policajti zo sekcie finančnej kriminality Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), ktorí sú zaradení v pracovnom tíme Daňová Kobra, v týchto dňoch navrhli prokurátorovi Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe obžalovať 5 osôb z obzvlášť závažného zločinu skrátenia dane, poplatkov a podobných povinných platieb so škodou dosahujúcou takmer 500 miliónov Kč.



Podľa kriminalistov krátili daň z pridanej hodnoty (DPH) pri obchodoch s drahými kovmi. Obvinení minimálne od 3. štvrťroka 2010 do 2. štvrťroku 2012 nakupovali na Slovensku drahé kovy prostredníctvom účelovo zriadených korporácií a následne ich predávali v Českej republike. Za to mali platiť DPH až pri predaji tovaru. Namiesto zaplatenia daní však do priznania úmyselne uvádzali nepravdivé informácie o fiktívnych nákupoch tovaru v Česku v takmer rovnakých hodnotách, ako boli hodnoty predaného materiálu.



Prípad s krycím názvom Zlomok bol podľa plukovníka Jaroslava Ibeheja pomerne komplikovaný hlavne tým, že všetci obvinení sú občania Slovenskej republiky. Veľká časť trestného konania preto musela prebiehať na Slovensku.



"Uvedeným spôsobom mali znížiť svoju daňovú povinnosť zo súm rádovo v miliónoch až desiatkach miliónov korún, na sumy v rádovo v tisíckach korún," uviedol Ibehej. Všetkých päť obvinených je stíhaných na slobode.



Tím Daňovej Kobry tvoria policajti, colníci a špecialisti finančnej správy. Funguje od polovice roku 2014 a zameriava sa na boj proti veľkým daňovým únikom.



(1 EUR = 25,367 CZK)