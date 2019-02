V Česku pokračuje hľadanie schodnej cesty výstavby jadrových blokov

Česko bude musieť podľa portálu idnes.cz okolo roku 2040 nahradiť v dôsledku postupného zatvárania uhoľných elektrární a najstarších jadrových blokov výkon dnešných troch Temelínov.

Praha 24. februára (TASR) - Po rokoch váhania a posúvania rozhodnutia začína mať štát predstavu, za akých podmienok by sa mohol postaviť v Česku nový jadrový blok. Plán, ktorý vo štvrtok (21.2.) predstavili politici, počíta s uzatvorením zmluvy medzi štátom a spoločnosťou ČEZ. Podľa kritikov je to len trik.



Podrobnosti dohody sa budú ešte cizelovať v priebehu tohto roka. Už teraz je však jasné, že sa pozornosť sústredí len na lokalitu Dukovany. „Základným cieľom štátu musí byť získanie kontroly nad výstavbou nového jadrového zdroja,“ uviedol premiér Andrej Babiš. Plánovaná zmluva mu takú kontrolu nepochybne umožní. Vláda bude môcť preverovať, ako jeho výstavba prebieha. A pokiaľ by sa zmenila situácia na trhu, alebo by sa z nejakého dôvodu výstavba pozastavila, v krajnom prípade by mohla budovaný zdroj aj prevziať.



„Je to jednoduchšia a pre spotrebiteľa výhodnejšia cesta než štátna záruka,“ dodal premiér, ktorý stanovenie záruky na výkupnú cenu pre budúci jadrový zdroj v minulosti odmietal. Vláda tým však celkom prenesie zodpovednosť za projekt na ČEZ. Teda na firmu, v ktorej má „len“ 70 % podielu. Menšinový akcionár ČEZ Michal Šnobr však o pláne povedal, že ide o neživotaschopný scenár. „Ukazuje sa, že stále nie je na stole nič jasné. Nijaká zmluva, nijaké rokovanie s Európskou komisiou. Zmluva nič nerieši. Je to len trik, ktorý odkladá na neurčito jediné možné riešenie. A to, že prípadné nové bloky postaví podnik na 100 % vlastnený štátom,“ dodal Šnobr.



Na druhej strane by zmluva ČEZ so štátom znamenala, že by mohla firma získať od bánk úvery na výstavbu výhodnejšie. Za koľko si na výstavbu od nich požičia, to ovplyvní výslednú cenu elektriny. Aj malé rozdiely v úrokovej sadzbe môžu priniesť veľké rozdiely vo výslednej cene. „Vzostup nákladov financovania o 1 percentný bod zvýši cenu elektriny o 10 eur za megawatthodinu,“ povedal šéf ČEZ Daniel Beneš. Zmluva so štátom však bude pre ČEZ zároveň bičom, pretože bude znášať všetky vedľajšie náklady, ktoré pri budovaní bloku vzniknú.



Česko bude musieť podľa portálu idnes.cz okolo roku 2040 nahradiť v dôsledku postupného zatvárania uhoľných elektrární a najstarších jadrových blokov výkon dnešných troch Temelínov. V krajine sa okrem toho pridáva zásobovanie teplom, ktoré v súčasnosti zabezpečuje najmä uhlie.