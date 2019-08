V Česku sa odhaduje vyššia úroda obilia o 519.000 ton než vlani

V porovnaní s vlaňajškom by mala byť úroda obilia asi o 519.000 ton vyššia.

Praha 13. augusta (TASR) - Úroda obilia a maku by mala byť tento rok v Česku vyššia než vlani. Dosiahne sa však zrejme slabšia úroda repky. Vyplýva to z druhého tohtoročného odhadu úrody, ktorý uverejnil Český štatistický úrad.



V porovnaní s vlaňajškom by mala byť úroda obilia asi o 519.000 ton vyššia. Predpokladaný rast produkcie súvisí predovšetkým s vyššími hektárovými úrodami o 6 %. Tento rok sa pestuje na vyššej výmere než vlani, a to o 2 %.



Očakávaná úroda základných obilnín je o 5 % nižšia než priemerná úroda za posledných 5 rokov, ale bude približne na úrovni desaťročného priemeru.



„Žatva obilia sa oneskoruje. Úrodu medzitým začali požierať hraboše. Napriek tomu možno očakávať, že konečný výsledok bude tento rok lepší než vlani," povedal hlavný ekonóm BHS Štěpán Křeček. Informoval o tom portál ČT24.cz



Zber maku sa odhaduje na 25.000 ton. V porovnaní s vlaňajškom bude úroda takmer o 100 % vyššia. Výsledok sa dosiahne vďaka rozšíreniu osevnej plochy maku o viac ako 30 % a vyšším hektárovým výnosom takmer o 40 %.



Repky by sa malo tento rok pozbierať z polí o 216.000 ton menej. Jej pokles sa odhaduje na 15 %. Repkou sa osiala menšia plocha a došlo aj k poklesu jej hektárovej úrody.