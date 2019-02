V českých obchodoch vytláčajú komodity zo zahraničia domáce produkty

Českí producenti svoju produkciu v dôsledku nízkych výkupných cien predávajú do zahraničia, z ktorého sa do krajiny dovážajú hotové potraviny.

Praha 16. februára (TASR) - Mäsových a mliečnych výrobkov, zeleniny, ovocia či zemiakov, ktoré produkujú aj českí farmári, je obchodoch čoraz menej. Z nich ich vytláčajú produkty zo zahraničia.



Českí producenti svoju produkciu v dôsledku nízkych výkupných cien predávajú do zahraničia, z ktorého sa do krajiny dovážajú hotové potraviny.



Schodok agrárneho zahraničného obchodu sa podľa portálu iDNES zvýšil o 7,88 miliardy Kč na 40,3 miliardy Kč (1,57 miliardy eur). Bol to doteraz najhorší ročný výsledok.



Do Česka sa doviezlo vlani agrárneho tovaru za 228,6 miliardy Kč. Dovoz stúpol medziročne o takmer 2 miliardy Kč. Vývoz rovnakého sortimentu predstavoval 188,1 miliardy Kč a medziročne klesol o viac ako 10 miliárd Kč.



Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva sa obchodná výmena agrárnych produktov zhoršila predovšetkým s krajinami EÚ. Medziročne sa schodok prehĺbil o 43 % na 24,2 miliardy Kč.



Najhorší výsledok sa dosiahol v obchode s mäsom, kde záporné saldo stúplo na 23 miliárd Kč, čo je 60 % celkového záporného salda agrárneho zahraničného obchodu.



Jeho výsledky zlepšujú obilniny s prebytkom 8,6 miliardy Kč, nezahustené mlieko s prebytkom 7,9 miliardy Kč a živé zvieratá. Do salda agrárnych komodít sa započítava aj vývoz tabaku a výrobkov z neho. Vlani prispel k bilancii plusom 5 miliárd Kč.



(1 EUR = 25,709 CZK)