V ČR pribudlo vlani najviac krčiem a reštaurácií za posledných 5 rokov

Praha 10. júna (TASR) - V Česku vzniklo vlani najviac krčiem a reštaurácií za ostatných päť rokov. A v prepočte na obyvateľa je ich najviac v strednej Európe. Informoval o tom portál idnes.cz.



Malé podniky pritom zápasia s nedostatkom personálu, ktorý je pre ne väčším problémom ako elektronická evidencia tržieb alebo zákaz fajčenia. Polovici krčiem tiež klesajú tržby.



Podľa údajov Bisnode vlani pribudlo v Česku v tomto odvetví 3783 podnikov, zhruba desatina celkového počtu. Dôvodom sú nízke nároky na vstup do tohto podnikania. Biznis však čelí aj vysokej "úmrtnosti", v minulom roku v ňom zároveň skončilo 3508 podnikov.



Dôvodom je podľa Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (AMSP) ČR aj obrovská konkurencia. V Česku je zhruba 40.000 reštaurácií, barov, jedální a iných zariadení. V prepočte na hlavu robí toto číslo z Česka premianta strednej Európy.



Kým totiž v ČR je jedna krčma na 265 obyvateľov, v Nemecku a Poľsku je počet ľudí na každý podnik zhruba dvojnásobný a v napríklad v Británii naň pripadá 780 ľudí. Situácii v ČR sa najviac blíži Rakúsko s 280 obyvateľmi na jednu krčmu.



Rakúski reštauratéri však aj napriek tomu majú podľa českých kolegov oveľa viac "kyslíka".



"Nájmy, ceny surovín i energie sú vo Viedni porovnateľné s Prahou. V Rakúsku je daň z pridanej hodnoty (DPH) nižšia ako v ČR a personál je drahší o zhruba 40 %, lenže ceny pokrmov sú asi trikrát vyššie ako v Česku," uviedol Zdeněk Sklenář, spolumajiteľ spoločnosti Tripoli Recent, ktorá prevádzkuje desať reštaurácií v Brne a okolí.



Prieskum agentúry Ipsos pre AMSP ukázal, že najväčším problémom podnikov v Česku je zohnať kvalitný personál. Márne ho hľadá 51 % krčiem, ďalších 36 % najviac trápi prebujnená administratíva a pre 27 % je to daň z pridanej hodnoty.



Naopak, kritizovaný zákaz fajčenia sa umiestnil až na deviatom mieste. Na prieskume sa zúčastnilo tristo malých podnikov z platformy Moje reštaurácie.



"Najväčším problémom sú naozaj ľudia. V gastronómii je hlavne nedostatok kuchárov," potvrdil Luboš Kastner, manažér spoločnosti Red Castle Hospitality Group, ktorá pod značkou Hospodska.cz prevádzkuje štyri reštaurácie v Plzni.



Problém je aj v tom, že len 15 % pracovníkov malých reštaurácií má dnes zodpovedajúcu kvalifikáciu. Zohnať kuchára je pritom kľúčové. "Ak bude súčasná situácia pokračovať, tak rad krčiem pre nedostatok kuchárov zatvorí," varuje hotelier Viliam Sivek. Podľa neho je nedostatok odborného personálu zásadný problém aj preto, že atraktivita učňovského odboru kuchár je takmer nulová.



Mzdy v pohostinstve pritom vlani podľa údajov Českého štatistického úradu vzrástli o 10 % na 17.379 Kč (673,75 eura) a tento rok do marca stúpli o ďalších 500 Kč.



Zaujímavé je, že krčmárom už toľko ako v minulých rokoch neprekážajú elektronické pokladnice a zákaz fajčenia. Hoci pre reguláciu fajčenia chodí podľa prieskumu menej ľudí do 36 % krčiem, len pre 8 % je prioritou zrušenie zákazu fajčenia.



Oveľa pálčivejším problém je administratíva a časté kontroly. Požiadaviek je pritom toľko, že do reštaurácie môže teoreticky prísť 20 až 30 kontrol za rok.



Uvedené problémy sa odrážajú na celkovej ekonomickej situácii podnikov. Zle vidí svoju situáciu takmer polovica opýtaných, ďalších 40 % uvádza, že im klesajú tržby, a 6 % bude musieť čoskoro zatvoriť.



Často sa hovorí o nízkych maržiach. Takmer 40 % "zhltnú" náklady na suroviny, vyše pätinu (20 %) mzdy, opísal skúsenosť Sklenář.



(1 EUR = 25,795 CZK)