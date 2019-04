V ČR sa vo vládnej koalícii začne diskusia o zavedení sektorovej dane

Zámer zdaniť banky presadzujú najmä sociálni demokrati. Podľa nich by sa tým získalo do rozpočtu 14 miliárd Kč.

Praha 29. apríla (TASR) - V Česku sa má začať vo vládnej koalícii diskusia o zavedení sektorovej dane, ktorá by sa mala vzťahovať na banky, poisťovne a mobilných operátorov. V prípade poisťovní už existuje konkrétny návrh, ktorý obmedzí ich rezervy, a tak štát vyberie na daniach o 4 miliardy Kč (155,61 milióna eur) viac. Informoval o tom portál českého televízneho kanála ČT24.cz.



Zámer zdaniť banky presadzujú najmä sociálni demokrati. Podľa nich by sa tým získalo do rozpočtu 14 miliárd Kč. Keď o tom chcela ČSSD hovoriť na koaličnej rade, premiér odkázal, že sa rozpočet nedá tvoriť 'salámovou' metódou. Avšak po tom, čo šéf sociálnej demokracie a vicepremiér Jan Hamáček predstavil plán ministerke financií Alene Schillerovej, dostal sa variant zdanenia bánk do hry.



Podľa premiéra Andreja Babiša diskusia je potrebná. „Keď zavedieme daň pre banky, to bude mať dosah na všetkých zdražením úverov a dostupnosti úverov...“.



Hamáček pripomína skúsenosti s povinným ručením. „Keď sme svojho času zavádzali fond zábrany škôd, obavy boli rovnaké, že odvody do fondu poisťovne sa premietnu do cien povinného ručenia. Opak je pravdou,“ uviedol Hamáček.



Zdanenie bánk chcú komunisti. „Banková daň je radikálny ťah. Sú rôzne varianty, z nich niektoré sú, povedzme, menej nebezpečné z pohľadu vplyvu na klienta,“ uviedol ekonomický expert strany Jiří Dolejš.



V prípade sektorovej dane pre mobilných operátorov ide o novinku. Premiér chcel rokovaniami s operátormi dohodnúť zníženie cien za dáta. To sa ale nepodarilo. Preto teraz pripravuje plán, ako operátorov viac zdaniť. „Budeme o tom diskutovať," povedal Babiš.



Hamáček označil za všeobecne dobrú správu, že premiér zmenil názor a je ochotný rokovať o sektorovej dani.



(1 EUR = 25,705 CZK)