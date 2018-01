V daňových rajoch je historicky najviac slovenských firiem

Do top trojice daňových rajov, ktoré najviac rástli v roku 2017, patria aj Spojené arabské emiráty a Lotyšsko.

Bratislava 16. januára (TASR) - Počet slovenských spoločností, ktoré majú vlastníka v daňovom raji, ku koncu roku 2017 dosiahol 4796, čo medziročne predstavuje nárast o pol percenta, t.j. o 19 spoločností. V destináciách s daňovým zvýhodnením sa aktuálne nachádza najviac slovenských spoločností v histórii. A to napriek nariadeniam, ktoré majú pomôcť v boji proti daňovým únikom. Uvádzajú to štatistiky poradenskej spoločnosti Bisnode.



"Záujem podnikateľov o daňové raje v slovenských spoločnostiach kontinuálne stúpa. Zo všetkých 22 hodnotených krajín si plusové hodnoty pripísala polovica z nich. Najviac strácali Spojené štáty americké (-39) a Seychely (-38). Naopak, najviac si pripísal už roky obľúbený Cyprus, kam sa oproti roku 2016 presťahovalo o 40 spoločností viac. V súčasnosti je tento ostrov sídlom pre 1106 matiek slovenských firiem," uvádza analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Do top trojice daňových rajov, ktoré najviac rástli v roku 2017, patria aj Spojené arabské emiráty a Lotyšsko. V emirátoch je podľa databázy 157 našich firiem, teda o 30 viac ako vlani, a v Lotyšsku 112, t.j. medziročne o 20 viac.



Opačná situácia je v susednej Českej republike. Vývoj na Slovensku v porovnaní s Českom považuje Bisnode za paradoxný. Správanie slovenských podnikateľov pri odleve podnikov do daňových rajoch je absolútne odlišné. V Českej republike dosiahol záujem o raje svoj vrchol v roku 2015, odvtedy klesá. Aktuálne má matku v daňovom raji najmenej českých firiem za posledných päť rokov.



V súhrne možno konštatovať, že za posledných 12 rokov, odkedy spoločnosť Bisnode sleduje odlev slovenských spoločností do daňových rajov, je ich počet historicky najvyšší. Celkovo dnes z týchto oblastí riadi biznis presne 4796 podnikateľov.



"Paradoxne, posledný kvartál minulého roka bol najslabší. Počas prvých troch kvartálov sa ich počet vždy hýbal nad 4800. Dokonca v prvom štvrťroku sme tam zaznamenali 4834 firiem. Slovenské firmy aktuálne v daňových rajoch ovládajú kapitál vo výške 10,5 miliardy eur." konštatuje Štěpánová.