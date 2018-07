U slovenských podnikateľov rastie záujem o SAE ako daňový raj

Kým vlani v rovnakom období sídlilo v daňových rajoch 4832 spoločností, aktuálne je to o 68 firiem menej, teda 4764. Najväčší odchod zaznamenali Spojené štáty americké, kde je medziročne o 60 podnikov menej. Najvyšší záujem je, naopak, o Spojené arabské emiráty.

Bratislava 16. júla (TASR) - Už prvý kvartál tohto roka naznačil, že počet slovenských spoločností s vlastníkom sídliacim v daňovom raji medziročne klesá. Potvrdila to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa zamerala na vývoj za prvý polrok 2018.



Kým vlani v rovnakom období sídlilo v daňových rajoch 4832 spoločností, aktuálne je to o 68 firiem menej, teda 4764. Najväčší odchod zaznamenali Spojené štáty americké, kde je medziročne o 60 podnikov menej. Najvyšší záujem je, naopak, o Spojené arabské emiráty (SAE), kde sa usídlilo 17 nových firiem.



Spojené arabské emiráty začínajú byť v poslednom období pre podnikateľov veľmi zaujímavé. Príchod firiem do tejto krajiny každým kvartálom vzrastá, kým v mnohých, najmä európskych destináciách, klesá. Okrem tých však klesá záujem aj o USA (- 60 firiem). Dôvodom je prevažne politická situácia za Atlantikom, no zároveň atraktívnejšie daňové zvýhodnenie v iných štátoch, napríklad v uvedených emirátoch.



Najväčší odlev oproti druhému kvartálu minulého roka zaznamenali podľa údajov spoločnosti Bisnode Seychelská republika (45) a Monako (18). No firmy rovnako odchádzali aj z Holandska (13) a Belize (8). Naopak, najviac firiem medziročne pribudlo v Spojených arabských emirátoch (17), v Lotyšsku a na Malte (po 14 firiem), na Marshallových ostrovoch (13), ale aj v Hongkongu (9).



"Aj keď je ešte priskoro hovoriť o poklese záujmu slovenských firiem o daňové raje, medziročný pokles mohol ovplyvniť medzinárodný tlak spôsobený bojom proti daňovým únikom a záujem zriadiť Úrad európskeho prokurátora v rámci EÚ. Ten by mal prispieť k znižovaniu daňových podvodov, boju proti organizovanému zločinu či podvodom pri čerpaní štrukturálnych fondov, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie," hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (990), v oblasti profesijných a vedeckých činností (915) a v oblasti nehnuteľností (640).



