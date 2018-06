V dôsledku falšovania stráca Slovensko 600 miliónov eur ročne

Na jedného obyvateľa krajiny to vychádza 111 eur.

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovensko stráca každoročne v dôsledku falšovania 600 miliónov eur. Na jedného obyvateľa krajiny to vychádza 111 eur. Vyplýva to zo správy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorú zverejnil v minulých dňoch.



EUIPO posledných päť rokov sleduje hospodárske náklady spojené s falšovaním v odvetviach, ktoré sú známe svojou zraniteľnosťou voči porušovaniu práv duševného vlastníctva. Úrad skúmal 13 odvetví, a to odvetvie kozmetika a prípravky starostlivosti o telo, odevný tovar, obuv a doplnky, športový tovar, hračky a hry, šperky a hodinky, kabelky a batožina, hudobné nahrávky, liehoviny a vína, lieky, pesticídy, smartfóny, batérie a pneumatiky.



Z údajov vyplynulo, že v dôsledku prítomnosti falošných výrobkov na trhu Európskej únie (EÚ) dosahujú priame ročné straty v týchto odvetviach 60 miliárd eur, čo zodpovedá 7,5 % ich predaja. Straty sa rovnajú 116 eur na občana EÚ ročne. Legitímni výrobcovia vyrábajú aj zamestnávajú menej ľudí. Priama strata v týchto odvetviach sa vyčísľuje na 434.000 pracovných miest. Na Slovensku sa každoročne stráca 15,3 % priameho predaja. To zodpovedá približne 600 miliónov eur, čo predstavuje 111 eur na obyvateľa SR za rok.



Finančná správa na Slovensku kontroluje dodržiavanie práv duševného vlastníctva (PDV). Za rok 2017 identifikovala pri dovoze z tretích krajín 1363 prípadov porušenia PDV, čo predstavuje 79.362 kusov tovaru, na domácom trhu v rámci kontrol identifikovala 918 prípadov porušenia PDV, čo predstavuje 55.747 kusov tovaru. Išlo najmä o textilné výrobky, parfumy, obuv a kozmetiku. Za rok 2017 zaistila tovar v celkovej hodnote asi 3,4 milióna eur.



Okrem dosahov falšovania na hospodárstvo je dôležitý aj zdravotný aspekt. Falzifikáty totiž vo väčšine prípadov nespĺňajú požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosť a kvalitu a sú tak zdraviu škodlivé.



