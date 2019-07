V dunajskom regióne by sa mali viac využiť obnoviteľné zdroje energie

Akčný plán Stratégie EÚ pre dunajský región bol schválený spolu so samotnou stratégiou Európskou radou ešte v roku 2011.

Bratislava 3. júla (TASR) – Slovensko chce, aby sa v dunajskom regióne budovala dopravná infraštruktúra, využívali sa obnoviteľné zdroje energie a rozvíjal sa cestovný ruch. Vyplýva to z národnej pozície k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región, ktorú v stredu schválila vláda.



Ďalšími cieľmi stratégie by podľa Slovenska mali byť efektívne využívanie zdrojov vody, podpora výskumu a inovácií, malých a stredných podnikov, znižovanie nezamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva, ale aj zaistenie bezpečnosti v dunajskom regióne.



Akčný plán Stratégie EÚ pre dunajský región bol schválený spolu so samotnou stratégiou Európskou radou ešte v roku 2011. Na revízii sa národní koordinátori dohodli v máji minulého roka. Nový akčný plán by mal podľa materiálu definovať nové strategické ciele dunajskej stratégie, okrem iného i vo väzbe na návrhy nových nariadení na čerpanie fondov EÚ.