V Eisenachu sa v piatok skončila výroba modelu Corsa

Eisenach 3. mája (TASR) - Po vyše 25 rokoch sa skončila v piatok výroba modelu osobného auta Corsa v závode Opelu v Eisenachu. Posledné auto zišlo z výrobnej linky v Durínsku.



Závod, v ktorom onedlho skončí aj výroba modelu Adam, dostane nový program. Bude sa v ňom vyrábať SUV Grandland. Jeho montáž by sa mala začať v septembri. Začiatku nábehu jeho výroby bude predchádzať rozsiahla prestavba závodu. Hovorca firmy povedal, že od roku 2020 sa začne v Eisenachu vyrábať aj hybridný model Grandlandu.



Vozidiel Corsa sa od roku 1993 vyrobilo 2,9 milióna kusov. Model Adam sa dostal do výroby v januári 2013. Do konca roku 2018 ho zišlo z montážneho pásu 315.000 kusov. Bude sa vyrábať ešte do konca tohto roku. Model Corsa sa bude po dohode s francúzskou centrálou PSA montovať v španielskej Zaragoze.



Po spustení výroby Grandlandu bude v závode pracovať z 1800 zamestnancov o 450 menej.