Rezort zahraničia sa zameria aj na služby pre podnikateľov

Bratislava 9. februára (TASR) - Na služby pre podnikateľskú a odbornú verejnosť, najmä na zvýšenie kvality a dostupnosti informácií, zameria svoju činnosť v roku 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Uvádza sa to vo výhľade výziev a úloh na rok 2019 v Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018 z dielne rezortu zahraničných vecí, ktorú v stredu (6. 2.) schválila vláda.



V aktuálnom roku by sa mali uskutočniť dve rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Mala by sa venovať napríklad brexitu, nedostatku domácej pracovnej sily, zapájaní firiem do rozvojovej spolupráce či koordinácii podnikateľských misií.



Ďalšou oblasťou, ktorá sa týka obchodných záujmov Slovenska, je skvalitňovanie prípravy ekonomických diplomatov, služieb portálu "podnikajme v zahraničí" na stránke rezortu. "Zavedie sa nový formát exportného domu. V rámci neho sa budú na významných podujatiach, napríklad na veľtrhoch a konferenciách pod záštitou MZVaEZ SR, poskytovať komplexné informačné a poradenské služby štátnych inštitúcií určené na podnikanie v zahraničí," uvádza sa v dokumente.



Výzvou na rok 2019 je aj prezentácia aktivít ekonomickej diplomacie na stránkach ministerstva, veľvyslanectiev a zavedenie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, prezentácia slovenského investičného prostredia, inovatívna prezentácia SR ako destinácie cestovného ruchu.



Súčasťou ekonomickej diplomacie sú aj podnikateľské misie spojené s cestami vysokých štátnych činiteľov do zahraničia. V aktuálnom roku je podľa materiálu naplánovaných do 40 takýchto podnikateľských misií a na Slovensko by malo prísť 8 návštev zahraničných ústavných činiteľov spojených s ekonomicky orientovaným podujatiami napríklad z Mexika, Kuby, Nigérie, Jordánska a krajín Európy.