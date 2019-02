Ferencz: Rezort hospodárstva ruší pri obnoviteľných zdrojoch stop stav

Od 1. januára 2019 platí novela zákona číslo 309, zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie.

Bratislava 27. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ruší od stredy pri obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) tzv. stop stav na ich pripájanie do siete. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz. V oblasti pripájania OZE prináša podľa neho rezort hospodárstva tri novinky.



"Od 1. januára 2019 platí novela zákona číslo 309, zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie. Prvýkrát po dlhej dobe ministerstvo hospodárstva pristupuje k tomu, že ruší tzv. stop stav. Ten znamenal, že sa od roku 2012, respektíve od roku 2011 nepripájali do systému zariadenia, ktoré produkujú elektrinu z OZE. Toto rušíme s tým, že sme priniesli dve, respektíve tri novinky," priblížil štátny tajomník.



Prvou novinkou je podľa neho tzv. lokálny zdroj, ktorý umožňuje mať v sieti (u priemyselného výrobcu) zariadenie na výrobu elektriny z OZE, ktorú spotrebuje jeho prevádzkovateľ v mieste výroby elektriny, napríklad vo výrobnej hale. "Ministerstvo hospodárstva SR určilo na tento rok možnosť na pripojenie takého typu zdroja v objeme 31 megawatthodín (MWh). Lokálny zdroj môže mať výkon do 500 kilowattov (kW), takže limit je teda na 60 až 80 zariadení tohto typu," spresnil.



Výhodou je podľa neho to, že majiteľ lokálneho zdroja nebude musieť platiť tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá je v súčasnosti na úrovni asi 26 eur za MWh. Limit 31 MWh je podľa Ferencza pre celé územie Slovenska, z toho 13 MWh je pre západné Slovensko, 10 MWh pre stredné Slovensko a 8 MWh pre východné Slovensko.



Druhá oblasť, ktorú chce MH SR podľa Ferencza riešiť, je pripájanie tzv. bežných zariadení produkujúcich elektrinu z OZE. Tie sú s výkonom do 500 kW. "Tu hovoríme všeobecne o zdrojoch, teda napríklad malé vodné elektrárne, bioplynové stanice a podobne. Tu sme dali limit pre trh 12 MWh na tento rok (po 4 MWh pre západ, stred a východ Slovenska) na pripojenie," poznamenal.



"Treťou novinkou je, že pripravujeme aukciu, ktorá bude spustená najskôr v lete. Táto aukcia bude o tom, že štát bude nakupovať tzv. zelenú energiu, teda vyrobenú z OZE," doplnil Ferencz. MH SR podľa jeho slov pripravuje objem elektriny, ktorá by sa mala nakúpiť, a "rieši aj výkupcu, ktorého potrebu určuje zákon". "Výkupca sa určí pomocou výberového konania. Druhé kolo bude samotná aukcia na dodávku elektriny z OZE," dodal štátny tajomník MH SR.