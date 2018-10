V. Ferencz: SR bude po dostavbe Mochoviec vyvážať asi 7 % elektriny

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR pripomenul, že v posledných dňoch sa v parlamente schválila legislatíva týkajúca sa Národného jadrového fondu.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovensko po dostavbe tretieho a štvrtého jadrového bloku v Mochovciach (EMO34) bude exportovať necelú desatinu svojej elektriny. Na konferencii "Bezpečné dodávky energie - Secure energy supply - SES 2018" vo štvrtok v Bratislave to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtech Ferencz. Organizátorom konferencie je Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Slovenské jadrové fórum (SJF).



"Z pohľadu energetického mixu aktuálne vyrábame približne 60 % zo spotreby elektrickej energie v jadrových elektrárňach. Aktuálne z celkovej bilancie dovážame asi 7 % spotreby. Ak spustíme Mochovce tretí a štvrtý blok, elektrinu začneme vyvážať, taktiež v objeme asi 7 %," spresnil štátny tajomník.



Pripomenul, že v posledných dňoch sa v parlamente schválila legislatíva týkajúca sa Národného jadrového fondu (NJF). "Ide o výber prostriedkov na budúce rozoberanie jadrových elektrární. Zmenili sme systém výberu, doteraz sme počítali výber z ceny za kilowatthodinu (kWh), teraz sa bude počítať výber z vyrobených kilowatthodín," priblížil.



Podčiarkol zároveň, že výroba elektriny z jadra je bezuhlíková. "Je to adekvátna náhrada za výrobu z fosílnych palív," povedal. Energetický mix, ktorý má Slovensko v súčasnosti, je podľa Ferencza "úplne v poriadku".



Informoval, že približne o tri týždne sa bude konať rokovanie tzv. steering committee (riadiaceho výboru), teda rady, ktorá kontroluje dostavbu EMO. "Budem zvedavý na aktuálny vývoj termínov, aktuálny prepočet rozpočtu. Slovenské elektrárne a príslušní zodpovední ľudia tvrdia, že pri dostavbe ideme podľa plánu a podľa pôvodného rozpočtu," poznamenal.



"Aktuálne nemám informáciu, že by malo prísť k nejakým zmenám z uvedeného pohľadu," dodal Ferencz na otázku, či sa neplánuje nejaké ďalšie navyšovanie rozpočtu dostavby tretieho a štvrtého bloku Mochovce. Termíny spustenia oboch blokov podľa jeho slov, tak ako boli naposledy zverejnené, zatiaľ platia.