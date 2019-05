V hodnotení svetových lyžiarskych stredísk uspeli aj tie slovenské

Portál Skiresort.info hodnotil strediská podľa viacerých kritérií, ako napríklad ponuka zjazdoviek, dopravné zariadenia, kvalita prípravy lyžiarskych tratí, prístup do strediska či k ubytovaniu.

Vysoké Tatry 26. mája (TASR) - Najväčší svetový lyžiarsky portál Skiresort.info vyhodnotil najlepšie rezorty za rok 2019. Ocenenia získali aj slovenské strediská Jasná a Tatranská Lomnica. Informoval o tom marketingový riaditeľ Tatry Mountain Resorts Juraj Chovaňák.



Portál hodnotil strediská podľa viacerých kritérií, ako napríklad ponuka zjazdoviek, dopravné zariadenia, kvalita prípravy lyžiarskych tratí, prístup do strediska či k ubytovaniu. „Jasná získala vo svojej veľkostnej kategórii, do 60 kilometrov zjazdoviek, štyri z piatich možných hviezdičiek,“ uviedol Chovaňák. Tatranská Lomnica získala medzi rezortmi s veľkosťou do 20 kilometrov zjazdoviek 3,5 z piatich hviezdičiek.



Portál Skiresort.info, ktorý sa testovaniu a hodnoteniu lyžiarskych rezortov venuje od roku 1998, je najväčším svojho druhu a na svojich stránkach sústreďuje informácie o 5400 lyžiarskych strediskách z celého sveta. Absolútnym víťazom za roku 2019 sa stal rakúsky Kitzbühel/Kirchberg, ktorý získal 4,9 z piatich možných hviezdičiek.