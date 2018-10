V Inchebe sa začala prehliadka trendov v dizajne a nábytku

Na výstavisko prišli, ako informovala hovorkyňa Incheby Antónia Mišťálová, slovenskí i zahraniční výrobcovia a predajcovia nábytku.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Aktuálne trendy zo sveta nábytku od svetových a slovenských dizajnérov, ale aj domácich výrobcov majú od stredy k dispozícii návštevníci bratislavskej Incheby, kde sa začal 23. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM.



Na výstavisko prišli, ako informovala TASR hovorkyňa Incheby Antónia Mišťálová, slovenskí i zahraniční výrobcovia a predajcovia nábytku, aby záujemcom predstavili najnovšie trendy v zariaďovaní interiérov a ponúkli nábytok i doplnky rôznorodých interiérových štýlov. Celkovo sa na ploche 20.000 m2 predstaví 220 vystavovateľov. Súčasťou podujatia je tradične aj výstava výtvarného umenia ART.



Návštevníci na podujatí nájdu kompletné vybavenie pre bývanie - nábytok a doplnky do obývacích a detských izieb, spální, predsiení, kuchyne, ale aj zariadenie pre oddych a relax, svietidlá, zrkadlá, koberce, elektrospotrebiče, záhradný nábytok, vírivky a sauny. Bohatá ponuka uspokojí priaznivcov rôznych štýlov - od škandinávskeho minimalizmu, cez anglickú a francúzsku vidiecku romantiku, moderný industriálny štýl, tradičný slovenský folklórny dizajn, až po luxusnú a nadčasovú klasiku.



Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM je otvorený od 17. do 21. októbra od 10.00 do 19.00 h, v posledný deň do 17.00 h.