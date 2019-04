V januári až februári bolo 214 zmeškaných a odrieknutých vlakov

ZSSK uvádza, že pravidelne upozorňuje na zanedbanú infraštruktúru. Pri prestavbe a oprave tratí ide o veľké finančné prostriedky, o ktorých sa rozhoduje v rámci politického procesu.

Bratislava 10. apríla (TASR) – V období január až február tohto roka bolo spolu 214 vlakov so zmeškaním nad 30 minút a odrieknutých z viny Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pre TASR to uviedol národný dopravca v reakcii na tvrdenia opozičného hnutia OĽaNO o počte zmeškaných a odrieknutých vlakov.



Dopravca poskytol túto informáciu na základe oficiálnych údajov, ktoré predkladá Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR po dôkladnej verifikácii. "V tomto období sme vypravili približne 90.000 vlakov," konštatoval hovorca dopravcu Tomáš Kováč. "Predpokladáme, že si politici prispôsobili metodiku tak, aby sme v ich očiach vyzerali horšie. Mesiac marec je u nás práve v procese vyjasňovania príčin meškaní a odrieknutí medzi ZSSK, MDV SR a Železnicami Slovenskej republiky," dôvodí dopravca.



ZSSK ďalej uvádza, že pravidelne upozorňuje na zanedbanú infraštruktúru. Pri prestavbe a oprave tratí ide o veľké finančné prostriedky, o ktorých sa rozhoduje v rámci politického procesu. "My sa staráme o vozidlový park, tri roky sme pripravovali jeho obnovu a najbližšie tri roky budú na Slovensku prichádzať nové vlaky v hodnote stoviek miliónov eur. Budeme šťastní, keď sa niečo podobné podarí aj na strane infraštruktúry," uviedol dopravca s tým, že rozsahom bude obnova bezprecedentná a bude možné vyradiť najporuchovejšie a najstaršie vozidlá.



Napríklad v 2. kvartáli tohto roka je predpoklad dodania prvých z 21 dieselmotorových jednotiek (77 miliónov eur) pre regionálnu dopravu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do konca tohto roka má byť hotová zákazka, renovácia vo vlastnej réžii, 34 diaľkových vozňov radu Apeer a Bpeer (3,5 milióna eur) pre diaľkovú dopravu. V stave prípravy realizácie sú strediská technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom (približne 100 miliónov eur).



Hnutie OĽaNO v pondelok (8. 4.) uviedlo na tlačovej besede, že na základe zmluvy medzi MDV SR a štátnym dopravcom je na rok 2019 stanovený maximálny počet vlakov zmeškaných nad 30 minút alebo úplne odrieknutých vinou dopravcu na 875. Po troch mesiacoch 2019 má byť takých vlakov 744. Kritizovalo aj stav údržby vlakov, tratí a pozemných komunikácií.