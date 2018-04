V Kii a PSA Peugeot Citroën stále neuzavreli kolektívne vyjednávanie

Na vyjednávanie v automobilke Škoda Mladá Boleslav, kde sa podarilo dohodnúť na 20-% zvýšení miezd, poukázal predseda ZO OZ KOVO PCA Slovakia v automobilke PSA Peugeot Citroën Slovakia Minárech.

Žilina 12. apríla (TASR) – O stále otvorenom kolektívnom vyjednávaní v automobilkách Kia, PSA Peugeot Citroën a u automobilových dodávateľov Hella Slovakia a Mobis Slovakia informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii v Žiline odborári zo základných organizácií odborového zväzu (ZO OZ) KOVO.



Všetky štyri firmy sú v kolektívnom spore, pričom o prípadnom štrajku v závode Kia a ďalších krokoch sa má rozhodnúť na nedeľňajšej (15.4.) členskej schôdzi. "Je priestor na zvyšovanie miezd, lebo mzdové náklady z celkových nákladov sú okolo sedem percent. A ak požadujeme okolo tých deväť, desať percent, tak celkové náklady stúpnu o 0,7 percenta. Čo si myslím, že je v možnostiach podnikov. Aby to zvládli a dohodli sa bez toho, aby boli tlaky. Naším cieľom nie je štrajk. Štrajk je len prostriedok na dosiahnutie cieľa," povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.



Spoločný postup odborárov z automobiliek a dodávateľských firiem je jedným z výsledkov Memoranda o vzájomnej spolupráci v automobilovom priemysle, vzájomnej podpore a spoločnom postupe v oblasti kolektívneho vyjednávania, ktoré podpísali v januári 2017 v Žiline zástupcovia OZ KOVO a ZO OZ KOVO v PSA Peugeot Citroën Slovakia, s.r.o., Volkswagen Slovakia, a.s., a Kia Motors Slovakia, s.r.o.



"Je to vidieť už len v tom, že si zdieľame informácie a participujeme na postupoch. Všetci zamestnávatelia navrhujú dva roky, všetci navrhujú taký benefit alebo takú zložku mzdy - ako by to bolo písané jednou rukou. Konkrétne v Peugeote je návrh zamestnávateľa na 99 % taký istý, ako sme my dostali na začiatku," podotkol predseda ZO OZ KOVO KIA Žilina Miroslav Chládek.



Na nedávne kolektívne vyjednávanie v automobilke Škoda Mladá Boleslav, kde sa podarilo dohodnúť na 20-% zvýšení miezd, poukázal predseda ZO OZ KOVO PCA Slovakia v automobilke PSA Peugeot Citroën Slovakia Milan Minárech. "Je to veľmi pozitívny signál, ktorý dáva nádej, že sa prebudia aj veľkí zamestnávatelia u nás a uvedomia si, že ľudia veľmi dobre vedia, aké sú to európske platy a požadujú ich za svoju náročnú prácu," zdôraznil.



Predseda ZO OZ KOVO Hella Slovakia Michal Nirka upozornil, že mzdy montážnych pracovníkov v závode v Trenčíne sú v súčasnosti približne 16 % pod úrovňou trhu v regióne. "Zamestnávateľ v situácii, keď robí hromadný nábor zahraničných pracovníkov z tretích krajín a zároveň zápasí s najvyššou fluktuáciou spomedzi spoločností koncernu Hella v západnej a strednej Európe, prichádza s protinávrhmi na rast miezd, ktoré absolútne nezodpovedajú situácii na trhu práce," uviedol Nirka.



Podľa predsedu ZO OZ KOVO Mobis Daniela Šimáka postupuje jeden z najväčších kórejských dodávateľov pre žilinskú automobilku pri kolektívnom vyjednávaní obdobne ako spoločnosť Kia. "Tento dodávateľ je vlastnícky aj majetkovo prepojený so spoločnosťou Kia a odborová organizácia tu zatiaľ tiež nedospela k uspokojivej dohode. Zamestnávateľ by sa mal k otázke zvyšovania mzdy zamestnancov postaviť s plnou vážnosťou, nakoľko aj u nás pociťuje fluktuáciu zamestnancov a nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov," dodal Šimák.