V Košiciach sa začal veľtrh práce

O zamestnanie v hlavnom meste a okolí sa v Košickom kraji zaujíma iba desatina uchádzačov a len 11 percent kandidátov z Košického kraja je ochotných pracovať v druhom východniarskom regióne.

Košice 27. septembra (TASR) – Záujem uchádzačov z košického regiónu o vycestovanie za prácou do Bratislavy je minimálny. V rámci veľtrhu práce Profesia days Košice to na štvrtkovej tlačovej konferencii povedala výkonná riaditeľka portálu Profesia.sk Ivana Molnárová. Na veľtrhu sa podľa jej slov prezentuje viac ako 100 vystavovateľov. Účasť záujemcov o zamestnanie odhaduje zhruba na 6000.



Podľa Molnárovej je situácia na Slovensku priaznivá a kto chce, prácu si nájde. Za pozitívne považuje aj to, že počet pracovných pozícií začína stúpať i v iných okresoch východného kraja, nielen v Košiciach.



O zamestnanie v hlavnom meste a okolí sa v Košickom kraji zaujíma iba desatina uchádzačov a len 11 percent kandidátov z Košického kraja je ochotných pracovať v druhom východniarskom regióne. „Cestovať za prácou sú najochotnejší ľudia z Prešovského kraja, ale sú ochotní cestovať iba do vedľajších okresov, alebo vedľajšieho Košického kraja, menej sú ochotní cestovať na západné Slovensko. Naopak, Košičania vyšli ako druhý kraj, v ktorom ľudia nie sú ochotní cestovať a chcú cestovať iba v rámci Košického kraja a okresu,“ povedala s tým, že to odzrkadľuje celoslovenský trend. „V iných krajinách sú ľudia ochotnejší presťahovať sa za prácou. Na Slovensku sú veľmi zapustené korene a ľudia radšej zostávajú v rodnom meste,“ dodala Molnárová.



Ako spresnila, od septembra 2017 do augusta 2018 bol počet pracovných ponúk na západnom Slovensku o 349 percent vyšší ako na východnom Slovensku, kde ich bolo 46.010. Čo sa týka počtu pracovných ponúk, najviac ich je v Bratislavskom kraji (116.464), nasleduje Trnavský kraj (32.213), Nitriansky kraj (30.348), Trenčiansky kraj (27.888), Žilinský kraj (27.116), Košický kraj (26.541), Prešovský kraj (19.469) a najmenej pracovných príležitostí je v regióne Banskej Bystrice (18.985).



Podľa jej slov musia košickí uchádzači pri atraktívnych pracovných miestach súperiť s najvyšším počtom konkurentov v rámci Slovenska (21,3). Naopak, v Bratislavskom kraji reaguje na jednu ponuku v priemere 15 ľudí.



Ako Molnárová pripomenula, zamestnanci sú stále nespokojní so svojím ohodnotením. „V každom prípade tie platové rozdiely medzi východom a západom sú podstatne nižšie ako pred niekoľkými rokmi,“ spresnila, že kým má zamestnanec v Bratislavskom kraji základný plat v priemere 1388 eur v hrubom, pracovník v Košickom kraji má o 350 eur menej. Nižšia základná mzda je iba v Banskobystrickom kraji (989 eur) a v Prešovskom kraji (944 eur). Dodala, že len 1,5 percenta pracovných pozícií uvádza plat vo výške minimálnej mzdy. Podľa jej slov to môže súvisieť aj s platnou legislatívou o zverejňovaní platov. „Ľudia sú ochotnejší zmeniť prácu, intenzívnejšie si prezerajú ponuky, a to hlavne tí, ktorí sa cítia podhodnotení,“ uviedla s tým, že keďže je pracovných príležitostí viac, firmy sa musia zamýšľať nad lojalitou svojich zamestnancov.



Druhý ročník veľtrhu Profesia days Košice sa koná vo štvrtok v Spoločenskom pavilóne v Košiciach do 19.30 h. Vystavovatelia hľadajú najviac zamestnancov v oblastiach výroba, informačné technológie a administratíva. Minulý rok ho navštívilo približne 5000 ľudí.