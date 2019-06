V máji 2019 zbankrotovalo 1558 obyvateľov Slovenska

V máji bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 327, najmenej v Trnavskom kraji - 111.

Bratislava 5. júna (TASR) - Osobné bankroty prepisovali štatistiky, keď v máji zbankrotovalo 1558 obyvateľov Slovenska. Historicky ide o najväčší počet osobných bankrotov v jednom mesiaci. Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1390 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o vyše 12 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v apríli zbankrotovalo 1350 dlžníkov, ich počet v máji 2019 vzrástol o 15,41 %.



"Doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z decembra 2018, kedy súdy vydali 1415 rozhodnutí o oddlžení obyvateľov, bol prekonaný po piatich mesiacoch. V medziročnom porovnaní boli počty osobných bankrotov v každom mesiaci tohto roka vyššie a od začiatku tohto roka do konca mája zbankrotovalo už viac ľudí, ako v celom prvom polroku minulého roka. Môžeme tak predpokladať, že tento rok bude atakovať alebo aj prekročí hranicu 15.000 osobných bankrotov," povedala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.



V máji bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 327, najmenej v Trnavskom kraji - 111. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2019 ich pripadalo na mužov 955 (61,30 % z ich celkového počtu) a na ženy 603 (38,70 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,04 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 24,58 % a päťdesiatnici s podielom 24,45 %.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2019 zbankrotovalo 28.458 obyvateľov Slovenskej republiky.