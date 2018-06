V máji sa vybralo na mýte najviac od jeho spustenia, 19,23 mil. eur

Spoplatnené úseky ciest využívalo v máji priemerne 40.721 vozidiel denne s mýtnou povinnosťou. Bolo to o 2096 vozidiel, teda o 5,4 % viac ako v apríli.

Bratislava 19. júna (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v máji tohto roku za jazdu po spoplatnených úsekov ciest na mýte 19,23 milióna eur.



"Ide o doteraz najvyššiu vybranú sumu od spustenia prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta v roku 2010," priblížil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamenalo nárast o 5,8 %.



Na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa pritom v máji vybralo na mýte 12,99 milióna eur a úsekoch ciest I. triedy to bolo 6,22 milióna eur.



"Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 44,8 %," doplnil Bódis. Dňom s najvyšším výberom v sledovanom mesiaci bol podľa jeho slov 9. máj. "Na mýte sa vybralo 954.842 eur, čo je o 37,9 tisíc eur viac, ako doteraz najvyšší denný výber z 9. mája 2017," dodal.



