V martinskom závode Volkswagen vyrobili 500-miliónty komponent

Martin 22. mája (TASR) – V martinskom závode Volkswagen Slovakia vyrobili v stredu jubilejný 500-miliónty komponent – zostavu diferenciálu, ktorá sa montuje do manuálnych šesťstupňových prevodoviek.



Zostava diferenciálu je podľa hovorkyne spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucie Kovarovič Makayovej najnovším komponentom, ktorý pribudol do produktového portfólia martinského závodu v auguste minulého roka. "Jeho výrobu presťahovali do Martina z nemeckého závodu v Kasseli. Zamestnanci sa dokázali vďaka flexibilite a dlhoročným skúsenostiam kvalifikovať na jeho výrobu v rekordne krátkom čase – za šesť týždňov. Tento komponent sa vyrába len v Martine a nachádza sa vo vozidlách po celom svete," informovala hovorkyňa automobilky.



"Zmenené rámcové podmienky v celom automobilovom priemysle majú dosah aj na výrobu komponentov. Veľkú zmenu predstavuje orientácia na elektromobilitu. Takisto citeľné zmeny vo výbave automobilov, napríklad zníženie dopytu po manuálnych prevodovkách, majú vplyv na náš závod. Aj my sa nachádzame v konkurenčnom boji o nové produkty a musíme presvedčiť efektivitou a vysokou kvalitou," uviedol vedúci závodu Volkswagen Slovakia v Martine Christian Rauch.



Jubilejný komponent zabudujú v Bratislave do šesťstupňovej manuálnej prevodovky. "Poputuje do Kasselu, odkiaľ sa prevodovky exportujú do výrobných závodov po celom svete. Prevodovky s uvedeným typom zostavy diferenciálu sa nachádzajú v 23 modeloch vozidiel značiek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat," dodala hovorkyňa automobilky.



Martinský závod otvorili v roku 2000 a s približne 850 zamestnancami patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne Turiec. Vyrába komponenty pre prevodovky, motory a podvozky, ktoré sa exportujú do ďalších závodov na výrobu komponentov. Produktové portfólio tvoria ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a synchrónne diely. Okrem toho sa tu vyrábajú prototypové a podvozkové diely. Ročná produkcia predstavuje okolo 33 miliónov komponentov. V roku 2018 uviedli do prevádzky novú logistickú halu, uzavrela Kovarovič Makayová.