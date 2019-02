V mnohých štátoch EÚ sú výrazné rozdiely vo výške minimálnej mzdy

Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, minimálna mzda sa na Slovensku zvyšovala v januári z pôvodných 480 na spomínaných 520 eur.

Bratislava 6. februára (TASR) - Slováci poberajú siedmu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín Európskej únie, ktoré majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu. Najnižšiu minimálnu mzdu poberajú Bulhari. V januári tohto roka bola na úrovni 286 eur. V prípade, že Slovák pracuje za minimálny príjem, na výplatu dostáva od začiatku tohto roka 520 eur v hrubom.



Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, minimálna mzda sa na Slovensku zvyšovala v januári z pôvodných 480 na spomínaných 520 eur. Aktuálne pracujú približne 4 % Slovákov za tzv. 'minimálku'. Najvyššiu minimálnu mzdu dostávajú ľudia v Luxembursku, a to až vo výške 2071 eur, čo na Slovensku výrazne prevyšuje aj priemerný mesačný plat.



Len 22 krajín v rámci EÚ má zavedenú minimálnu mzdu. Krajiny ako Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko ju nemajú. Minimálne mzdy sa v priemere pohybujú na východe na úrovni 600 eur až okolo 1400 eur na severozápade EÚ.



Niektoré krajiny na východe EÚ sú výrazne pod priemerom, ako je napríklad Litva (430 eur), Rumunsko (446 eur), Maďarsko (464 eur), Chorvátsko (506 eur), Česká republika (519 eur), Poľsko (532 eur), Estónsko (540 eur) a Lotyšsko (555 eur). V piatich členských štátoch EÚ, ktoré sú situované na juhu, sa minimálna mzda pohybuje medzi 650 až vyše 1000 eur. Napríklad v Grécku je to 684 eur, v Portugalsku rovných 700 eur, Malta 762 eur, Slovinsko 887 eur či Španielsko 1050 eur. Najvyššie mzdy celkovo majú na západe EÚ. 'Minimálka' sa napríklad vo Francúzsku pohybuje na úrovni 1521 eur, v Nemecku je to 1557 eur, Belgičania dostávajú minimálnu mzdu vo výške 1549 eur, Holanďania 1616 eur.



"Z dôvodu nižších príjmov si mnohí Slováci nevedia mesačne niečo ušetriť navyše. Napriek tomu dokážu v priemere Slováci dať bokom 65 eur mesačne. Komplikovanejšie je to v prípade slobodných žien a matiek, prípadne otcov, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktorí nevedia čeliť nečakaným finančným výdavkom, ako je napríklad pokazená práčka či auto. Slobodné matky či otcovia často s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie." doplnila Buchláková.