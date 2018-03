V Nemecku rastie hodnota obeživa oveľa rýchlejšie ako vzostup HDP

Za posledných desať rokov sa hodnota obeživa medziročne zvyšovala priemerne takmer o 8 %.

Frankfurt nad Mohanom 20. marca (TASR) - Od roku 2009 sa hodnota obeživa v Nemecku zvýšila takmer na dvojnásobok. Je to dôsledok dopytu po eurách z krajín mimo eurozóny.



Na konci roku 2009 bolo v krajine v obehu 348 miliárd eur. Do konca minulého decembra suma vzrástla na 635 miliárd eur. V pondelok (19. 3.) o tom informovala Nemecká spolková banka, centrálna banka krajiny.



Za posledných desať rokov sa hodnota obeživa medziročne zvyšovala priemerne takmer o 8 %. Jeho prírastok bol podstatne vyšší než rast nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP). Každý rok dávala centrálna banka do obehu ďalších 36 miliárd eur.



Z analýz vyplýva, že 70 % z eur emitovaných v Nemecku zakotvilo mimo jeho územia. Ide takmer o 400 miliárd eur. Z nich sa podľa odhadu expertov bundesbanky 250 miliárd eur nachádza mimo europriestoru. O ktoré krajiny presne ide, o tom sa dá len špekulovať. Euro má pomerne vysokú stabilitu, ktorá v istých podmienkach rastie voči ďalším medzinárodne uznávaným menám. Medzi nimi sú predovšetkým americký dolár, britská libra či švajčiarsky frank. Euro je výhodné pre obyvateľov krajín s vysokou infláciou spotrebiteľských cien. Euro však priťahuje aj kriminálne podsvetie.



Vysokú hotovosť držia doma aj nemecké domácnosti. Je to dôsledok rozhodnutia Európskej centrálnej banky, aby sa vysoké vklady v komerčných bankách od marca 2016 postihovali negatívnou úrokovou sadzbou mínus 0,4 %.



Banky v celej eurozóne majú prebytok likvidity, ktorý dosahuje stovky miliónov eur. Ústavy si ich uložili aj na účty v ECB. To ich stojí ročne miliardy eur. Aby sa vyhli tejto strate, vysoké sumy si držia vo svojich trezoroch.



Po prijatí rozhodnutia zastaviť vydávanie 500euroviek, ku ktorému došlo pred poldruha rokom, v Nemecku i v zahraničí rastie dopyt po 100-eurových a 200-eurových bankovkách.