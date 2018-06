V nemeckých hotových potravinách bude menej cukru, tukov a soli

Prvý pokus zmeniť niečo v oblasti, o ktorý sa pokúsila ešte predchádzajúca koaličná vláda, narazil na silné protesty výrobcov, hoci časť z nich začala realizovať vo svojich firmách podobný program.

Berlín 19. júna (TASR) - V nemeckých hotových produktoch onedlho bude menej cukru, tukov a soli. Už do konca júla majú výrobcovia potravín predložiť konkrétne návrhy spolkovej ministerke pre výživu Julii Klöcknerovej.



V utorok v Berlíne informovala, že do konca roka predloží koncepciu národnej stratégie v tejto oblasti. Najnovšie opatrenia v nej sa zamerajú najmä na deti, ktoré by mali konzumovať menej slaných výrobkov a presladených osviežujúcich nápojov.



Prvý pokus zmeniť niečo v oblasti, o ktorý sa pokúsila ešte predchádzajúca koaličná vláda, však narazil na silné protesty výrobcov, hoci časť z nich začala realizovať vo svojich firmách podobný program.



Ministerka chce podporiť aj výskum a sortimentnú ponuku potravín vhodných pre zdravú výživu nemeckých seniorov.