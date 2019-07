Za podobné ceny ako na Slovensku sa dá natankovať v Slovinsku.

Bratislava 6. júla (TASR) - V období letných prázdnin sa zvyšuje predovšetkým spotreba benzínu. S tým je spojený tlak na výraznejšie zdražovanie benzínu oproti nafte. V zimnom období sa tento vzťah ale mení a je väčší tlak na zvyšovanie cien nafty. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik spoločnosti Finlord, s. r. o.



Letná motoristická sezóna je podľa neho však stále minoritný faktor cien pohonných látok. Hlavnými faktormi sú predovšetkým cena ropy na svetových trhoch a kurz eura voči americkému doláru. Momentálne je situácia na globálnom trhu priaznivá. "Cena ropy v posledných dňoch klesá, takže v druhej polovici júla by mohlo nastať zlacnenie o 1 až 2 centy," myslí si Tomčiak.



"Taktiež je v prípade Slovenska a Česka nutné upozorniť na to, že výdavky motoristov na pohonné látky sú vyššie oproti zvyšku roka, ale zároveň sú tieto výdavky alokované v zahraničí," doplnil.



Dodal, že motoristi, ktorí idú autom k moru, síce väčšinou natankujú doma, ale pred spiatočnou cestou tankujú v prímorskej destinácii. Chorvátsko má rovnaké ceny benzínu a o 10 centov vyššie ceny nafty, Taliansko má benzín drahší o 20 centov a o 25 centov je drahšia nafta. Za podobné ceny ako na Slovensku sa dá natankovať v Slovinsku. V Rakúsku či Maďarsku sa dá natankovať trochu lacnejšie.