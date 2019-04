V oceliarňach U. S. Steel Košice skrátia pracovný týždeň na štyri dni

Opatrenie podľa manažmentu umožní znížiť náklady vzhľadom na komplikovanú ekonomickú situáciu priemyslu a obzvlášť pre európskych oceliarov.

Košice 30. apríla (TASR) – V oceliarňach U. S. Steel Košice bude počas mája štvordňový pracovný týždeň. Vedenie spoločnosti sa na tom dohodlo s odbormi pre nepriaznivú situáciu na trhu s oceľou. Za deň, keď budú zamestnanci doma, dostanú 70-percentnú náhradu mzdy. TASR to v utorok potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača.



"Môžem potvrdiť, že pre nepriaznivú a neustále sa zhoršujúcu situáciu na trhu s oceľou sa manažment USSK dohodol s odborovými organizáciami na skrátenom štvordňovom pracovnom týždni v období od 1. do 31. mája. Za deň, keď budú zamestnanci doma, budú dostávať 70-percentnú náhradu mzdy. Toto opatrenie bude platiť pre všetkých zamestnancov," uviedol Bača.



Opatrenie podľa neho umožní znížiť náklady vzhľadom na komplikovanú ekonomickú situáciu priemyslu a obzvlášť pre európskych oceliarov. "Vytvorí to určitú formu solidarity medzi oceliarmi, keďže to pomôže férovým a rozumným spôsobom minimalizovať vplyv na rodiny našich zamestnancov. Tento pracovný režim firme tiež umožní byť dostatočne flexibilnou pri plnení požiadaviek našich zákazníkov," doplnil hovorca. Podrobnosti a pravidlá sa dozvedia zamestnanci prostredníctvom internej komunikácie. Firma podľa Baču priebežne sleduje vývoj na trhu a je pripravená prispôsobiť sa podľa vývoja ekonomických ukazovateľov.



"Vnímame to ako jedno z možných opatrení," uviedol k dohode predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Pripomenul, že tento krok nesúvisí s kolektívnym vyjednávaním o návrhu dodatku ku kolektívnej zmluve, kde sa obe strany nedohodli ani po deviatich kolách rokovaní a odbory vyhlásili 8. apríla štrajkovú pohotovosť. Odbory v rámci vyjednávania najprv žiadali zvýšenie tarifných miezd zamestnancov o 120 eur pre každého, neskôr sa ich požiadavky znížili na 70 eur. Zamestnávateľ však trval na zvýšení v priemere len o 20 eur. Pri riešení sporu by mal pomôcť sprostredkovateľ určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



V košickej fabrike aktuálne pracuje viac ako 12.000 zamestnancov.