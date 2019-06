Žiadate o nemocenské v ochrannej lehote? Za zamestnávateľom nemusíte

Ak vznikne nárok na dávku v ochrannej lehote (sedem dní, respektíve u tehotných žien osem mesiacov po ukončení zamestnania), od prvého dňa práceneschopnosti vypláca dávku Sociálna poisťovňa.

Bratislava 2. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom, ktorí z dôvodu práceneschopnosti žiadajú o nemocenskú dávku, že bez záznamu zamestnávateľa nie sú doklady potrebné na vyplatenie dávky kompletné. Potvrdenie o práceneschopnosti (začiatok aj koniec) má zamestnávateľ potvrdiť zamestnancovi ešte pred doručením príslušnej pobočke poisťovne.



Uvedie v ňom deň, kedy naposledy pred začiatkom práceneschopnosti jeho zamestnanec pracoval, a deň, kedy po ukončení práceneschopnosti opäť začal pracovať. "Výnimkou je situácia, keď už pracovný pomer netrvá a bývalý zamestnanec si nemocenskú dávku uplatňuje v ochrannej lehote. Vtedy potvrdenie zamestnávateľa nie je potrebné, žiadateľ o dávku doklady doručuje priamo príslušnej pobočke poisťovne. Tou je pobočka v sídle zamestnávateľa, u ktorého naposledy pracoval a z ktorého nemocenského poistenia si nárok na dávku uplatňuje," informuje o tom Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Ak práceneschopnosť trvá dlhšie, tejto pobočke je potrebné doručiť aj tzv. lístok na peniaze (preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti), a to do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. V opačnom prípade môže dôjsť k oneskoreniu výplaty dávky.



Ak vznikne nárok na dávku v ochrannej lehote (sedem dní, respektíve u tehotných žien osem mesiacov po ukončení zamestnania), od prvého dňa práceneschopnosti vypláca dávku Sociálna poisťovňa. Ak je pracovný pomer ukončený v období trvania prvých desiatich dní práceneschopnosti, zamestnávateľ vypláca náhradu príjmu len do ukončenia pracovného pomeru, od ďalšieho dňa vypláca Sociálna poisťovňa už dávku nemocenské.



Za prvé štyri mesiace roka 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa v priemere mesačne 141.185 dávok nemocenské, 18.258 dávok ošetrovné a 34.197 dávok materské.