V okolí Bratislavy, Žiliny a vo Vysokých Tatrách pribudnú nové vlaky

Bratislava 5. júna (TASR) - V okolí Bratislavy, Žiliny a vo Vysokých Tatrách pribudnú od nedele 10. júna nové vlaky. V rámci pravidelnej zmeny cestovných poriadkov ich zaradí do prevádzky štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



V okolí Bratislavy má pribudnúť spolu 56 nových spojov, z toho na trase medzi hlavným mestom a Trnavou to bude 27 spojov a medzi Bratislavou a Sencom 29 vlakov. "V tomto prípade sa bavíme o pridaní 17.000 miest," doplnil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Sám sa v utorok ráno previezol vlakom na trase zo Senca do Bratislavy.



Nové vlakové spoje pribudnú aj obyvateľom Kysúc. Na trati medzi Žilinou a Čadcou budú od nedele premávať tri nové prímestské osobné vlaky v dopoludňajších hodinách počas pracovných dní. Zároveň sa počas letnej sezóny posilní doprava aj vo Vysokých Tatrách. Na tratiach Tatranských elektrických železníc pribudne 16 posilových vlakov.